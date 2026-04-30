El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina lleva el debate jurídico español al corazón de Europa

Durante dos jornadas, el Parlamento Europeo en Estrasburgo ponía el foco en la defensa de la independencia judicial como un elemento esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, en el marco de un encuentro promovido por varios eurodiputados con expertos del ámbito jurídico.

La reunión contó con la participación de representantes europeos como Javier Zarzalejos, el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Adrián Vázquez, quienes impulsaron este foro de análisis sobre los desafíos actuales de la justicia. Junto a ellos, intervinieron juristas invitados como el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, el experto laboralista Miguel Benito, y Javier Vázquez, con amplia experiencia en el ejercicio del derecho dentro de la administración.

Preservar la independencia judicial

Durante su intervención, Ospina puso el foco en la necesidad de preservar la independencia judicial frente a cualquier tipo de injerencia política. En este sentido, calificó las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, como "un ataque a la independencia judicial" y advirtió de que este tipo de manifestaciones pueden convertirse en "mecanismos de presión sobre la actuación de jueces y magistrados", con el consiguiente deterioro de la confianza ciudadana en el sistema.

Además del plano institucional, Ospina planteó diversas propuestas de reforma en el ámbito de la justicia penal en España. Entre ellas, destacó la necesidad de acotar los tiempos de investigación mediante la introducción de una audiencia previa penal, inspirada en el modelo de los juicios rápidos.

Según explicó, esta medida permitiría que, en casos de delitos no flagrantes, el juez cite al denunciado en una fase inicial —en calidad de denunciado y no de investigado— para celebrar una vista preliminar en la que pudiera aportar pruebas, testificales o elementos de descargo. Se trata de evitar procedimientos innecesarios o denuncias espurias, permitiendo al juez decidir desde el inicio si procede archivar, continuar la investigación o elevar el asunto a juicio.

Instrumentalización de la prisión provisional

Otra de las cuestiones abordadas fue el uso de la prisión provisional, que Ospina consideró excesivo y, en ocasiones, instrumentalizado. A su juicio, existen medidas menos lesivas para garantizar la presencia del investigado en el proceso, como el arresto domiciliario, el uso de dispositivos telemáticos o la obligación de comparecencias periódicas ante el juzgado.

Asimismo, el abogado penalista mostró su preocupación por el funcionamiento de las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE), cuya aplicación calificó de rígida. Según explicó, su ejecución puede conllevar detenciones inmediatas que afectan al derecho de defensa y a la libertad personal, con situaciones de privación de libertad prolongadas mientras se tramitan procedimientos en el extranjero.

El encuentro puso de relieve la necesidad de seguir avanzando en reformas que garanticen un equilibrio entre eficacia judicial y respeto a los derechos fundamentales. En este contexto, Juan Gonzalo Ospina insistió en que "la fortaleza del Estado de Derecho depende de una justicia independiente, garantista y respetada".