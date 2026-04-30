El precio del crudo impulsa a Repsol que gana 929 millones en tres meses

Repsol ha arrancado 2026 con fuerza. La petrolera española disparó su beneficio neto hasta los 929 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un incremento del 153,8 % respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Detrás de este salto se encuentra, en buena medida, el denominado efecto patrimonial, vinculado a la revalorización de las existencias almacenadas por el encarecimiento del crudo y sus derivados.

Más allá de este impacto contable, el resultado neto ajustado —que refleja la evolución real de los negocios— también muestra un avance significativo. Entre enero y marzo alcanzó los 873 millones de euros, un 56,7 % más interanual, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre energética tras el inicio del conflicto en Irán, según datos recogidos por EFE.

El conflicto en Oriente Medio tensiona los mercados

La compañía reconoce que la crisis en Oriente Medio ha introducido fuertes tensiones en los mercados internacionales, provocando problemas en el suministro físico tanto de petróleo como, especialmente, de productos refinados como el diésel o el queroseno. Esta situación ha incrementado notablemente la volatilidad de los precios.

Pese a ello, Repsol subraya que su diversificación de proveedores le permite operar con relativa estabilidad. "Está concentrando sus esfuerzos en asegurar la continuidad del abastecimiento energético" y mantener sus operaciones "de manera eficiente y segura", señalan fuentes de la empresa citadas por EFE.

Como parte de su respuesta, la energética ha destinado 1.200 millones de euros a reforzar inventarios en el trimestre y ha activado descuentos adicionales en sus estaciones de servicio por valor de 35 millones de euros en poco más de un mes.

Además, de cara a la temporada estival, prevé elevar la producción de queroseno entre un 15 % y un 20 %, con el objetivo de evitar tensiones en sectores clave como el turismo.

Venezuela gana peso en la estrategia

En paralelo, Repsol refuerza su posición en Venezuela, donde ha firmado recientemente dos acuerdos con el Gobierno venezolano y la empresa pública Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Según explica la compañía, uno de ellos busca garantizar la estabilidad de la producción de gas en el proyecto Cardón IV —participado al 50 % junto a Eni—, mientras que el otro le permite recuperar el control operativo en Petroquiriquire.

Como resultado de estos acuerdos, la próxima semana llegará el primer barco con crudo de Venezuela como compensación por esa producción, al que seguirán nuevos envíos.

La empresa asegura que tiene capacidad para incrementar un 50 % su producción de petróleo en el país en un plazo de un año y hasta triplicarla en tres ejercicios.

Evolución por áreas de negocio

Por divisiones, el área de exploración y producción (Upstream) registró un resultado neto ajustado de 302 millones de euros, un 5,3 % menos que hace un año. No obstante, Repsol mantiene sus previsiones y espera cerrar 2026 con una producción de entre 560.000 y 570.000 barriles equivalentes de petróleo diarios, con el objetivo de alcanzar hasta 600.000 en 2028.

En contraste, el área industrial protagonizó uno de los mayores avances, con un beneficio ajustado de 440 millones de euros frente a los 132 millones del mismo periodo de 2025, impulsado por el buen comportamiento del refino y del negocio de trading. Eso sí, la compañía ha contabilizado deterioros de activos por valor de 361 millones, especialmente en el área química, afectada por el encarecimiento de materias primas como la nafta y el propano.

Por su parte, el negocio de cliente —que incluye estaciones de servicio, aviación o gases licuados— aportó 160 millones de euros, con una mejora moderada del 2,6 %.

Un sistema de refino más flexible

Repsol destaca también la fortaleza de su sistema de refino, capaz de procesar una amplia variedad de crudos —cerca de un centenar en el último año—, lo que le otorga una ventaja en un contexto de disrupciones en el suministro. Actualmente, el 60 % del petróleo que utiliza procede de América, especialmente de Estados Unidos, México y Brasil, mientras que otro 30 % llega del norte de África, con Libia como principal proveedor.