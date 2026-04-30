Mercadona arrasa con su nuevo aguacate congelado: más barato que el fresco y listo para comer

La cadena presidida por Juan Roig continúa ampliando su catálogo con productos diseñados para facilitar el día a día del consumidor. Los supermercados de Mercadona han evolucionado hacia una oferta más práctica para lidiar con la falta de tiempo diaria, combinando alimentos frescos con opciones listas para consumir o de preparación rápida.

En su catálogo, los productos congelados han ganado protagonismo. Su larga conservación, facilidad de uso y diversidad los convierten en una alternativa atractiva para muchos hogares, desde platos precocinados hasta verduras listas para cocinar.

El auge de los congelados

Uno de los puntos clave en el éxito de los alimentos congelados es su proceso de ultracongelación. Este sistema permite conservar las propiedades nutricionales de frutas y verduras prácticamente intactas, algo que ha contribuido a mejorar la percepción de estos productos entre los consumidores.

Dentro de esta tendencia, las verduras congeladas ya eran habituales, pero ahora la innovación de la cadena llega con una fruta muy popular: el aguacate. Este alimento, conocido por su versatilidad y beneficios nutricionales, presenta un reto en su versión fresca debido a su rápida maduración.

La novedad de Mercadona consiste en una bolsa de aguacate congelado, ya pelado y cortado en dados. Este formato elimina una de las principales dificultades del producto fresco: encontrar el punto exacto de maduración y consumirlo antes de que se estropee.

El lanzamiento no ha pasado desapercibido y ha generado gran fascinación en redes sociales, siendo la primera búsqueda que aparece al introducir la palabra 'aguacate' en el buscador, donde surge 'aguacate congelado Mercadona'. Allí, algunos usuarios han decidido poner a prueba este producto frente a su versión natural.

Precio y rendimiento

Uno de los aspectos más analizados ha sido el precio. Según la experiencia compartida por los consumidores en redes como TikTok, la bolsa de aguacate congelado cuesta alrededor de 3,5 euros (unos 7 euros el kilo). En cambio, el aguacate fresco, aunque más barato en apariencia, reduce su peso útil tras retirar la piel y el hueso, elevando su precio real hasta unos 7,83 euros el kilo. Este cálculo sitúa al producto congelado como una opción ligeramente más económica, además de evitar desperdicios.

El análisis no se queda en el precio. Tras descongelar el aguacate durante 30 minutos, uno de los usuarios asegura que el sabor es "igual que el del fresco, para nada aguado". En la bolsa del producto congelado también aconsejan que, para un consumo aún más rápido, se descongele durante 2 minutos en el microondas, pero en ese caso uno de los usuarios asegura que es mejor "dejarlo descongelar al aire".

@latoneira ✨ Lo he probado y te cuento mi opinión 🥑👀 💚 Para dipear, untables, ensaladas y smoothies: SÍ 🙈 Su corte en dados limita su presentación La idea me parece comodísima porque no desperdicias nada ♻️, pagas por el producto comestible y siempre lo tienes disponible en el congelador 🧊 👉 ¿Lo compraríais o lo prefieres fresco? Te leo en comentarios! 🫶🏼🥰 . #recetasfaciles #recetasrapidas #Mercadona #NovedadesMercadona #Aguacate ♬ sonido original - Leonel Garcia

Otros usuarios han comprobado si este nuevo formato sirve también para realizar guacamole y varios de ellos coinciden en que: "Se machaca perfectamente. Buena textura. Buen sabor".

Más opiniones y recetas

"Se acabaron los problemas de elegir entre aguacates en buen o mal estado: gracias a Mercadona, este producto se posiciona como una alternativa incluso superior al natural", señala una pareja de tiktokers especializada en reseñas de productos de supermercado.

Un dietista también respalda su consumo y destaca su composición: "Contiene un 99% de aguacate, además de antioxidantes, ácido ascórbico y sal. No presenta elementos tóxicos; es, sencillamente, otra opción práctica para resolver imprevistos", explica en uno de sus vídeos.

Por su parte, otra usuaria, sorprendida por el producto, comenta que al verlo se le ocurrió "preparar helado de aguacate". Para ello, mezcla los dados congelados con nata para montar y azúcar, los bate y obtiene como resultado "un helado muy cremoso".

@channichannita Así que se me ocurrió hacer helado de aguacate 🤯 Spoiler: sabe a helado de chocolate blanco… Ingredientes • 2 tazas de aguacate congelado en trozos • 200 ml nata para montar (muy fría) • 2–3 cucharadas azúcar • 1 cucharadita azúcar vainillado Preparación 1️⃣ Añade el aguacate congelado a la batidora. 2️⃣ Incorpora la nata fría, el azúcar y el azúcar vainillado. 3️⃣ Tritura 30–60 segundos hasta que quede súper cremoso. 4️⃣ Prueba y ajusta azúcar si quieres más dulce. ¿Alguna vez has comido helado de aguacate ? #recetas #helado #mercadona #aguacate #ideas ♬ MUCHACHA Aissa ft rvfv INSAN álbum track - aissa.aslani

No obstante, no todas las experiencias han sido positivas. Una joven relata que probó aguacate congelado de otra marca y que "fue un fiasco total". Además, asegura que le gustaría probar el de Mercadona, pero que cada vez que acude al supermercado "está agotado".