Una empresa gallega busca acariciadores de muebles en Infojobs

"Se buscan acariciadores de muebles", reza el título de un anuncio de trabajo publicado en Infojobsb por una empresa de La Coruña. "Personas con sensibilidad por el detalle y el diseño para participar en una experiencia poco habitual", añade el texto. "El trabajo consiste en interactuar directamente con piezas de mobiliario, evaluando aspectos como el tacto, los acabados y la percepción de los materiales".

"No se requiere experiencia previa, pero sí una especial atención al detalle y cierta sensibilidad a la hora de apreciar lo que otros pasan por alto", detalla loa oferta de trabajo. "Es importante tomarse el proceso en serio, ya que se trata de una selección real", añade el anunciante a sabiendo de la singularidad de la oferta. "Puede que no lo entiendas del todo… de momento".

En cuanto a los requisitos, la empresa gallega señala: atención al detalle, interés por el diseño y los materiales, capacidad de observación y disponibilidad presencial (en La Coruña). Según explica, se trata de un proyecto puntual y la remuneración establecida para el trabajo es de 300 euros por hora. Más de 500 personas se han inscrito en la oferta para cubrir tres vacantes.