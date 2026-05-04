ACS y Hochtief, reconocidas internacionalmente por su desempeño en materia de sostenibilidad

El Grupo ACS y Hochtief han sido incluidos en el índice Dow Jones Best in Class World y en el índice Dow Jones Best in Class Europe, tras la última Evaluación de Sostenibilidad Corporativa realizada por S&P Global.

Los índices Dow Jones Best in Class reconocen a las empresas que demuestran un rendimiento líder en sostenibilidad en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La inclusión se basa en los resultados de la Evaluación Anual de Sostenibilidad Corporativa de S&P Global, que evalúa a las empresas en función de factores económicos, ambientales y sociales a largo plazo.

La inclusión continuada tanto de ACS como de Hochtief en el índice Dow Jones Best in Class refleja el enfoque constante del Grupo en prácticas empresariales responsables, una sólida gobernanza y un progreso cuantificable en áreas clave de sostenibilidad. Entre ellas se incluyen la estrategia climática, la seguridad laboral, los derechos humanos y la ejecución responsable de proyectos de infraestructura complejos en los mercados globales.

Doble reconocimiento

La directora de sostenibilidad del Grupo ACS, Cristina Aldámiz-Echevarría, y la directora de sostenibilidad de Hochtief, Martina Steffen, afirmaron: "La sostenibilidad es parte integral de la forma en que ACS y Hochtief operan y crean valor a largo plazo. La inclusión en los índices Dow Jones Best in Class confirma que nuestro enfoque está dando resultados tangibles y alinea el rendimiento económico con la responsabilidad medioambiental y social".

El índice Dow Jones Best in Class World representa a las empresas con mejor rendimiento del índice S&P Global Broad Market según criterios de sostenibilidad, mientras que el índice Dow Jones Best in Class Europe reconoce a las empresas europeas líderes utilizando la misma rigurosa metodología de evaluación.

ACS y Hochtief siguen avanzando en su agenda de sostenibilidad. Tras la finalización con éxito de los planes de sostenibilidad establecidos, el Grupo está evaluando nuevos objetivos de sostenibilidad que sean coherentes con su compromiso con las prácticas empresariales responsables y respalden el éxito empresarial a largo plazo.