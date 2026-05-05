ACS se dispara casi un 10% en bolsa y marca máximos históricos tras nuevas mejoras de analistas

Las acciones de ACS registraron este martes una subida cercana al 10%, hasta alcanzar nuevos máximos históricos, después de que varias firmas de análisis revisaran al alza su valoración sobre la compañía. El movimiento se produjo en un contexto de ganancias generalizadas en el mercado español, con el Ibex 35 avanzando un 1,8%.

El principal catalizador de la sesión ha sido el informe de Jefferies, que ha elevado su precio objetivo para ACS desde los 116 euros hasta los 143 euros por acción, al tiempo que ha reiterado su recomendación de compra.

En el mercado, los títulos de la compañía presidida por Florentino Pérez comenzaron la jornada en 122,7 euros y cerraron en 133,8 euros, lo que supone un avance del 9,85%. Se trata de su mayor subida diaria desde el 9 de noviembre de 2020, cuando el conjunto de los mercados reaccionó con fuertes alzas al anuncio de avances en las vacunas contra la Covid-19.

En lo que va de año, ACS acumula una revalorización superior al 56%, situándose entre los valores más destacados del selectivo español.

Máximos históricos y mejor sesión desde 2020

La sesión ha llevado a la constructora a marcar nuevos máximos históricos en bolsa, en un movimiento en el que también ha liderado las ganancias dentro del Ibex 35.

La diferencia respecto al comportamiento del índice ha sido notable, ya que el selectivo español ha cerrado con una subida del 1,8%, muy por debajo del avance registrado por ACS. Este diferencial ha situado al valor como el más alcista del día en el Mercado Continuo.

El papel de los centros de datos y la inteligencia artificial

El informe de Jefferies, al que ha tenido acceso Europa Press, subraya el papel creciente de los centros de datos dentro de la estrategia de ACS, especialmente en un entorno marcado por el desarrollo de la inteligencia artificial.

Según el análisis, la demanda vinculada a este sector mantiene una tendencia de fortaleza, lo que está impulsando la actividad de compañías constructoras e infraestructuras.

El documento señala que el entorno actual sigue siendo favorable para contratistas como ACS, dentro de un ciclo tecnológico de crecimiento sostenido que incrementa la escala, la complejidad y la urgencia de los proyectos, factores que repercuten en la rentabilidad del sector.

Proyectos en España, Estados Unidos y Reino Unido

Entre los proyectos destacados, el informe menciona el centro de datos de Alcalá de Henares (Madrid), desarrollado por ACS en colaboración con BlackRock, que prevé iniciar operaciones con 20 megavatios (MW) a lo largo de 2026.

En Estados Unidos, la compañía avanza en concesiones de autopistas, con la previsión de finalizar este año dos proyectos de managed lanes que posteriormente explotará.

En Reino Unido, ACS participa en el desarrollo de reactores nucleares junto a Rolls-Royce, dentro de su estrategia de diversificación internacional en infraestructuras.

Próximos hitos corporativos y previsiones

La compañía afronta además varias citas relevantes en el calendario inmediato. Este viernes, 8 de mayo, celebrará su Junta General de Accionistas en Madrid. Posteriormente, el 12 de mayo, presentará los resultados correspondientes al primer trimestre del año.

De cara a esas cuentas, Jefferies estima que ACS registre unos ingresos de 12.759 millones de euros, lo que supondría un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En paralelo, otras firmas como Morgan Stanley también han revisado al alza sus valoraciones, elevando el precio objetivo de ACS hasta los 150 euros por acción, lo que supone un incremento del 69% respecto a estimaciones previas.

El impulso no se ha limitado a la matriz. Hochtief, filial alemana del grupo, también ha registrado avances significativos tras una mejora de su valoración por parte de analistas, con un aumento del precio objetivo y una fuerte subida en bolsa.