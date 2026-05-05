Banco Sabadell gana 347 millones hasta marzo, un 29,1% menos por intereses y prejubilaciones

Banco Sabadell cerró el primer trimestre del año con un beneficio de 347 millones de euros, un 29,1% menos que en el mismo periodo del año anterior, por "el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, menores comisiones y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones".

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha subrayado que mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración a los accionistas para este año y el próximo.

El banco ha señalado que el plan de prejubilaciones tuvo un impacto de 55 millones de euros, pero que generará un ahorro de 40 millones anuales a partir de 2027, y que también se vio afectado por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB, que ascendió a 14 millones brutos.

El consejero delegado, César González-Bueno, ha señalado que el perfil de riesgo del banco es "bueno", y que es capaz de generar capital de forma orgánica mientras crece en volúmenes.

"Nuestra capacidad de ejecución y entrega se mantiene intacta. Por ello, mantenemos nuestras previsiones de rentabilidad para este ejercicio y para el final del plan estratégico, y el compromiso de remuneración a los accionistas", ha asegurado.

El director financiero, Sergio Palavecino, ha explicado que la entidad tiene "un balance sólido y un crecimiento robusto y sano", lo que permite mantener el objetivo de alcanzar una rentabilidad del 16% en 2027.

En este sentido, el ROTE del grupo se situó en el 14,1% en términos recurrentes, desconsolidando TSB y sin impactos extraordinarios, y la solvencia CET1 fully-loaded se elevó al 13,2% a cierre de marzo.

Actividad comercial

La actividad comercial mantuvo "su tendencia positiva", con crecimientos en todos los segmentos en España y una positiva evolución de los negocios en el exterior, con lo que el crédito vivo sin contar TSB era de 121.587 millones a cierre de marzo (+5,6%).

En España, el crédito vivo en hipotecas aumentó un 4,1%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo subió un 14,8%, hasta 5.500 millones, y los préstamos y créditos a empresas, un 2,1%, hasta 44.800 millones.

Los recursos de clientes eran de 184.768 millones —sin tener en cuenta TSB—, un 5,9% interanual más, de los que los recursos de clientes en balance eran 132.239 millones (+4,3%) y los recursos fuera de balance, 52.539 millones (+10,4%).

Ingresos

Banco Sabadell cerró el periodo con unos ingresos del negocio bancario de 1.187 millones, un 3,1% más —sin contar TSB—, y el margen de intereses se situó en 872 millones, un 3,5% menos, "en línea con lo anticipado, debido al contexto de tipos de interés más reducidos".

La entidad prevé que, a partir de este trimestre, "el margen de intereses mejore su tendencia de manera gradual", hasta terminar el año con un crecimiento superior al 1%, impulsado por un entorno de tipos de interés más elevados y volátiles, un crecimiento de los volúmenes de negocio y un mayor diferencial de la clientela.

Las comisiones netas fueron de 315 millones, un 2,2% menos por la menor contribución de las comisiones de servicio.

Por su parte, los costes totales se elevaron a 624 millones, con un incremento del 3,4% de los costes recurrentes, aunque suman el impacto de las prejubilaciones, que está previsto que alcance los 90 millones a cierre del año.

Con todo, la ratio de eficiencia exTSB fue del 52,2% a cierre de marzo, mientras que las provisiones crecieron un 4,6% interanual y el coste de riesgo de crédito se situó en 27 puntos básicos y el coste de riesgo total, en 38 puntos básicos.

Morosidad

La ratio de morosidad sin contar TSB se situó en el 2,55% a cierre de marzo —0,10 puntos porcentuales menos que un año antes— y la ratio de cobertura stage 3 con el total de provisiones se incrementó hasta el 71%.

El banco ha señalado que la evolución de la tasa de mora se debe a la caída de los activos problemáticos, que muestran una reducción de 106 millones de euros en el trimestre, siendo la reducción del saldo de stage 3 de 80 millones de euros y el de los activos inmobiliarios problemáticos de 26 millones de euros.

Por otro lado, el banco ha recordado que el próximo 29 de mayo abonará un dividendo extraordinario de 50 céntimos por acción por la venta de TSB, y que el precio final de la operación ha sido de 2.860 millones.