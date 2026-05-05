Prosegur incrementa su beneficio neto consolidado un 15,2% y alcanza los 33 millones de euros

Prosegur ha presentado los resultados correspondientes al primer trimestre de 2026, obteniendo un beneficio neto consolidado de 33 millones de euros, un 15,2% más con respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante los tres primeros meses del año, Prosegur ha logrado un desempeño financiero positivo, alcanzando unas ventas totales de 1.274 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,5% interanual. Las ventas por región reflejan un crecimiento del 7,6% en el resto del mundo, un crecimiento del 4% en Europa y un leve descenso del 1,9% en Iberoamérica debido, principalmente, al efecto macroeconómico.

En términos de rentabilidad, el Ebita se ha situado en 87 millones de euros en el primer trimestre del año, con un crecimiento del 0,7% interanual. El crecimiento orgánico ha continuado siendo destacado durante este período, con un aumento cercano al 8% y con incremento de volumen en todos los negocios.

Líneas de negocio

En el primer trimestre de 2026, Prosegur Security ha destacado por su sólido desempeño financiero, con ventas de 685 millones de euros, un 4,4% más que en el mismo período del año anterior, con Estados Unidos reforzando su liderazgo al registrar un crecimiento a doble dígito y consolidarse como el segundo mayor contribuidor a las ventas del negocio en este primer trimestre. Este incremento se ha visto impulsado por un crecimiento orgánico del 9,6%.

En cuanto a la rentabilidad, Prosegur Security ha seguido demostrando una tendencia positiva en el primer trimestre, con un crecimiento del 12,7% en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando un Ebita de 19 millones de euros con una mejora de margen apalancado en escalabilidad y crecimiento de la productividad comercial. Destaca la mejora del flujo de caja operativo en 14 millones de euros, consolidando a Security como un fuerte generador de caja para el grupo, una tendencia explicada por la excelente gestión del capital circulante, apoyada en la mejora del periodo medio de cobro.

Prosegur Cash ha registrado un beneficio neto de 26 millones de euros durante los primeros tres meses de 2026, un 8,1% más con respecto al mismo período del año anterior. Las ventas han alcanzado los 497 millones de euros, con un descenso del 3,7% frente al primer trimestre de 2025 debido principalmente al impacto macro en las principales economías latinoamericanas. El crecimiento orgánico de la unidad de negocio ha crecido en este período un 3,2% impulsado por la región de Asia-Pacífico y Europa.

El Ebita de Prosegur Cash en los tres primeros meses del año ha alcanzado los 56 millones de euros, con un margen del 11,3%, en línea con el mismo del primer trimestre de 2025. Cabe destacar el buen comportamiento de los Productos de Transformación, que continúan la tendencia de crecimiento de resultados anteriores y han registrado un aumento del 6,2%, alcanzando unas ventas de 181 millones de euros. Destaca la mejora significativa en generación de caja, impulsada por una buena gestión del capital circulante y situándose en 18 millones de euros, un +53,6% frente al mismo período de 2025.

Además, durante el primer trimestre del año, la actividad del negocio de alarmas de Prosegur ha experimentado un sólido crecimiento en ventas, gracias al crecimiento orgánico del 22,5%, sólo para Prosegur Alarms. La compañía ha alcanzado un total de 1.072.000 clientes (incluyendo Prosegur Alarms y Movistar Prosegur Alarmas -MPA-), lo que representa un aumento del 8,9%, con respecto al mismo período del año anterior. En términos de rentabilidad, el margen de servicio ha mostrado una evolución positiva, situándose en el 48% en Prosegur Alarms y en el 61% en Movistar Prosegur Alarmas. En este punto, destaca MPA con una fuerte mejora del +17,9% interanual.

Hitos

Prosegur celebra en 2026 el 50 aniversario desde su fundación en 1976. La multinacional, con una plantilla total de más de 180.000 empleados, es la segunda empresa española con más trabajadores en todo el mundo, lo que la convierte en un motor de generación de empleo a escala global en todos los países en los que opera.

En otros aspectos destacados del trimestre, la compañía ha mejorado las calificaciones otorgadas en materia de ESG y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Prosegur un préstamo de 60 millones de euros destinado a financiar sus actividades de I+D+i y su estrategia de transformación digital. Este acuerdo contribuye al impulso de la tecnología europea en áreas clave para la seguridad de la Unión Europea, reforzando las capacidades de prevención, detección y respuesta frente a amenazas físicas y cibernéticas. Además, fomenta la colaboración con el ecosistema de startups a través de iniciativas como el fondo corporativo Prosegur Tech Ventures.