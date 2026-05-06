Endesa gana 725 millones hasta marzo, un 24% más, y confirma sus objetivos para 2026

Endesa ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 725 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando ganó 583 millones. La compañía ha confirmado además sus objetivos financieros para 2026 tras la presentación de resultados.

El grupo energético, que ha actualizado su plan estratégico para el periodo 2026-2028, ha registrado estos resultados en un contexto de estabilidad en sus márgenes eléctricos y de ajuste en el negocio del gas, según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Beneficio al alza y ligera caída de ingresos

Entre enero y marzo, los ingresos de Endesa se situaron en 5.824 millones de euros, lo que representa un descenso del 1,3% frente a los 5.899 millones del mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de la cuenta de resultados ha venido acompañado de una mejora en la rentabilidad operativa. El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 1.632 millones de euros, con un incremento del 14% interanual.

La compañía atribuye parte de esta evolución al comportamiento del negocio de distribución eléctrica, favorecido por el marco regulatorio y por la gestión de la red.

Ebitda, deuda y generación de caja

Endesa ha confirmado su previsión para el ejercicio 2026, que fija un Ebitda en el rango de 5.800 a 6.100 millones de euros y un beneficio neto de entre 2.300 y 2.400 millones de euros, objetivos ya anunciados en febrero dentro de su hoja de ruta estratégica.

En el plano financiero, la compañía ha destacado una generación de caja de 1.000 millones de euros en el trimestre. Este flujo ha permitido contener el crecimiento de la deuda neta, que se ha situado en 10.600 millones de euros, un 5% más que al cierre de 2025, tras inversiones, dividendos y recompras de acciones.

El coste medio de la deuda ha descendido hasta el 3,1%, dos décimas menos que en el cierre del ejercicio anterior.

Evolución del negocio energético

En el plano operativo, el margen del negocio eléctrico liberalizado se ha mantenido estable en 54 euros por megavatio hora (MWh), compensando el aumento de los costes de servicios auxiliares.

Por su parte, el margen del gas ha caído un 8%, hasta los 10 euros/MWh, en línea con la normalización tras el comportamiento del mercado en 2025.

La generación total del grupo ha crecido un 8%, hasta los 14,2 teravatios hora (TWh), impulsada por el aumento de la producción renovable, especialmente hidráulica, favorecida por niveles elevados en los embalses.

Las ventas en el mercado liberalizado han alcanzado los 18 TWh, con estabilidad en el segmento residencial y ligera caída en el negocio empresarial.

Base de clientes y red de distribución

Endesa ha cerrado el trimestre con 6,4 millones de clientes en el mercado libre, un incremento del 3%, tras la incorporación de más de 300.000 clientes procedentes de Energía Colectiva, integrada tras el acuerdo con MasOrange.

El consejero delegado, Gianni Armani, ha señalado que el desempeño operativo permite dar visibilidad a los objetivos del grupo. Entre las prioridades, ha destacado la necesidad de aumentar el límite de inversión en redes de distribución para acometer las inversiones necesarias en el sistema eléctrico.

También ha subrayado la importancia de acelerar la electrificación y el despliegue de renovables como elementos clave para reforzar la seguridad energética y la estabilidad del suministro en Europa.