Samsung supera por primera vez el billón de dólares en bolsa impulsada por el boom de la inteligencia artificial

Samsung Electronics ha superado por primera vez el billón de dólares de capitalización bursátil, impulsada por el auge de la industria de la inteligencia artificial y el crecimiento de su negocio de semiconductores, según datos del mercado surcoreano. El hito se ha producido durante la sesión bursátil de este miércoles, cuando las acciones de la compañía subían un 14,84%, situando su valor de mercado en cerca de 1,2 billones de dólares antes del cierre.

Samsung se convierte así en la segunda empresa asiática en superar el billón de dólares de capitalización bursátil, tras la compañía taiwanesa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). El avance de Samsung se apoya principalmente en su negocio de semiconductores, que ha concentrado la mayor parte del crecimiento reciente de la compañía. De hecho, la empresa ha informado de que su división de chips representó el 94% del beneficio operativo en el primer trimestre de 2026.

Resultados financieros

El récord bursátil llega después de que la empresa surcoreana comunicara que multiplicó casi por seis su beneficio neto en el primer trimestre del año. En concreto, Samsung registró unas ganancias de 47,2 billones de wones (aproximadamente 31.790 millones de dólares), lo que supone un incremento interanual significativo en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Estos resultados se enmarcan en el crecimiento sostenido del sector tecnológico vinculado a la inteligencia artificial, que está elevando la demanda de semiconductores de alto rendimiento a nivel global.

El contexto financiero de la compañía también ha estado marcado por el reciente pago del impuesto de sucesiones derivado de la herencia del anterior presidente del grupo, Lee Kun-hee. La familia propietaria de Samsung ha completado el abono de unos 12 billones de wones (alrededor de 8.000 millones de dólares), en lo que constituye el mayor pago de este tipo registrado en Corea del Sur, según información publicada por el diario The Korea Herald.

No obstante, pese al buen comportamiento bursátil y financiero, la compañía se enfrenta a posibles tensiones laborales en las próximas semanas. Según confirman las agencias de comunicación, un sindicato ha planteado la convocatoria de un paro de 18 días a partir del 21 de mayo si no prosperan las negociaciones en curso sobre bonificaciones laborales. Este escenario podría afectar a la actividad de la empresa en un momento en el que su división de semiconductores concentra la mayor parte de su crecimiento y resultados.