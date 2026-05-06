Veolia registra un crecimiento del 5,1% del Ebitda en el primer trimestre y confirma sus objetivos para 2026

Veolia mantuvo un crecimiento de la actividad en el primer trimestre de 2026, impulsado por la demanda de servicios esenciales y de seguridad ecológica. La compañía tuvo un crecimiento resiliente de la facturación del +2,1 % que alcanzó los 11.427 millones de euros. Logró un desempeño operativo en línea con el objetivo anual, con un Ebitda de 1.766 millones de euros, con un aumento del 5,1%.

El crecimiento en la actividad del Agua fue del 2,0 % y de la Energía del 4,1 %, mientras que se logró estabilidad en Residuos (-0,1 %). Estos datos se obtuvieron con un buen crecimiento internacional (del 3,1 % en América, Asia-Pacífico y África-Oriente Medio).

En la región de Iberia, la facturación ascendió a 711 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,2 % a perímetro y tipos de cambio constantes. El crecimiento está impulsado por la buena evolución de la actividad del Agua, que se beneficia de una revisión favorable de las tarifas en España. El aumento de los volúmenes y las obras en la actividad Energía permite compensar la disminución del precio de la energía.

Estelle Brachlianoff, CEO de Veolia, ha declarado que "el desempeño del primer trimestre de Veolia pone de manifiesto la solidez del perfil de crecimiento del Grupo y confirma sus excelentes perspectivas de desarrollo. Centrado en la seguridad ecológica, Veolia responde a necesidades críticas crecientes, y nuestro modelo de negocio nos hace poco sensibles a los ciclos económicos o a la inflación".

Dijo que "con un crecimiento orgánico de nuestra facturación del 2,1% excluyendo el precio de la energía, y una notable progresión de nuestro Ebitda del 5,1%, demostramos nuestra capacidad para generar resultados, al tiempo que mantenemos nuestra disciplina operativa con 96 millones de euros en ganancias de eficiencia en el primer trimestre".

Asimismo, indicó que continúan "con determinación la transformación del perfil del Grupo hacia la internacionalización y las tecnologías. Así, en el primer trimestre hemos seguido desarrollando ofertas innovadoras con la adquisición realizada en Australia en el área de la descontaminación de PFAS, y hemos superado las principales etapas que nos permitirán culminar la adquisición estratégica de Clean Earth en Estados Unidos de aquí a finales de junio".

"La innovación es el núcleo de nuestra estrategia. Hemos anunciado un ambicioso plan para acelerar nuestra presencia en el sector de los centros de datos y la microelectrónica, con el objetivo de alcanzar más de mil millones de euros de ingresos anuales de aquí a 2030. Paralelamente, nos comprometemos a duplicar la proporción de ganancias de eficiencia operativa derivadas de la digitalización y la inteligencia artificial para alcanzar un 50% de aquí a 2030. Confirmamos con confianza nuestros objetivos para 2026 y la trayectoria de nuestro plan GreenUp. Juntos, construimos la seguridad ecológica del mañana", añadió.

Veolia logró un desempeño operativo en línea con el objetivo anual, con un Ebitda de 1.766 millones de euros, con un aumento del 5,1% —dentro del rango objetivo de entre el 5 % y el 6 %— y un aumento del margen de +73 puntos básicos. Por su parte, el EBIT corriente aumentó un 7,2 %, alcanzando los 971 millones de euros.

La deuda financiera neta se mantuvo bajo control en 20.797 millones de euros, con una mejora significativa del flujo de caja libre neto merced a una gestión estricta de las inversiones industriales y del capital circulante.

La compañía señaló que "estos positivos resultados" se han alcanzado en un periodo de transformación continua del perfil del Grupo Veolia hacia la internacionalización y las tecnologías. Así, Veolia afirma la finalización inminente de la adquisición de Clean Earth en la actividad de Residuos Peligrosos en Estados Unidos, prevista para junio de 2026, tras la obtención de las aprobaciones de las autoridades de competencia y de los accionistas de Enviri.

Por otro lado, Veolia destaca el proceso de desinversiones listo en el marco del plan de generación de más de 2.000 millones de euros a ejecutar en los dos años posteriores al cierre de la operación Clean Earth; y la integración completa en Tecnologías del Agua tras la compra de participaciones minoritarias en 2025, avanzando favorablemente, con 30 millones de euros de sinergias ya realizadas de los 90 millones previstos para 2027, lo que demuestra la sólida experiencia adquirida.

Adicionalmente, Veolia destaca la innovación para respaldar las ambiciones de crecimiento y eficiencia más allá de su plan estratégico GreenUp. De este modo, apunta que acelera su crecimiento en el sector de los centros de datos y la microelectrónica, con el objetivo de alcanzar los 1.000 millones de facturación anual en estos dos mercados de aquí a 2030.

El Grupo se apoyará en sus tecnologías patentadas y en su experiencia a escala internacional para responder a la creciente demanda de soluciones integradas en el área de la gestión del agua, la producción de energía local y el tratamiento de residuos peligrosos.

Además, Veolia señala que prevé aprovechar plenamente el potencial de las soluciones digitales y basadas en la inteligencia artificial para respaldar su plan de eficiencia recurrente superior a 350 millones de euros anuales. El Grupo aspira, en particular, a duplicar la proporción de ganancias de eficiencia derivadas de la digitalización y la IA para alcanzar el 50% de la eficiencia operativa de aquí a 2030, frente al 23% en 2025. Con todo ello, Veolia confirma sus objetivos para 2026 y destaca que la trayectoria del Plan Estratégico GreenUp queda plenamente confirmada.