CIMIC (ACS) se adjudica las obras de un proyecto de data center en Hong Kong

La filial asiática de ACS sigue ganando peso en el negocio de las infraestructuras digitales. CIMIC, a través de Leighton Asia, se ha adjudicado un contrato para construir un nuevo centro de datos en Hong Kong, una operación que refuerza la cartera de infraestructuras digitales del grupo en Asia, según ha informado la compañía.

El proyecto contempla la construcción de un edificio de gran altura con dos plantas subterráneas. Los trabajos abarcarán la ejecución de la estructura, además de los acabados del inmueble, concebido para cumplir con exigentes requisitos de seguridad y rendimiento.

Expansión del negocio digital

La adjudicación consolida la posición de Leighton Asia en el desarrollo de instalaciones vinculadas al ámbito tecnológico, un segmento en el que CIMIC ha incrementado su actividad durante los últimos años. La compañía no ha detallado el importe del contrato ni el calendario previsto para las obras, aunque sí ha destacado la complejidad técnica del proyecto.

El consejero delegado del Grupo ACS y HOCHTIEF y presidente ejecutivo del Grupo CIMIC, Juan Santamaría, puso en valor la capacidad de la filial asiática para ejecutar este tipo de infraestructuras críticas. "Este proyecto refleja el papel de Leighton Asia en la ejecución de infraestructuras críticas para data centers y la capacidad global de nuestro Grupo a lo largo de todo el ciclo de vida de los activos digitales y tecnológicos", señaló.

La valoración de Santamaría

El directivo destacó además la experiencia internacional del grupo, así como su capacidad de ingeniería para responder al aumento de la demanda de este tipo de activos. "Gracias a nuestra envergadura, experiencia en ingeniería y capacidad de ejecución, estamos bien posicionados para dar respuesta a la creciente demanda de infraestructuras de datos seguras, resilientes y de alto rendimiento", afirmó Santamaría.