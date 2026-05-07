Crisis en la industria alimentaria: Nestlé y Bimbo preparan despidos en España

La industria alimentaria en España no atraviesa su mejor momento después de que se haya conocido que dos compañías de reconocido prestigio, como Nestlé y Bimbo, estén inmersas varios procesos de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tal y como ha podido saber la agencia EFE.

En el caso de Nestlé España, el ERE anunciado hace unas semanas se prevé que afecte a unos 300 trabajadores en toda España, concentrándose la mayoría (178) en su plantilla de Cataluña. De acuerdo con el comunicado que publicó Nestlé España anunciando el ERE, esta serie de despidos se produce "ante un contexto de cambio en el sector del gran consumo, marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución".

Nestlé asegura que su decisión se toma "tras un análisis exhaustivo" de las estructuras operativas y la "implementación de diversas medidas previas de contención de costes". En este sentido, la compañía ve necesario adaptarse "a los retos actuales del mercado" y "avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas", mediante la "automatización y digitalización de sus procesos".

El ERE de Nestlé afectará al 7% de los empleados en España

Según EFE, Nestlé comenzó las negociaciones con los sindicatos el miércoles, en un proceso de reestructuración global que afectará a 16.000 trabajadores en todo el mundo, y a aproximadamente el 7% de los 4.158 trabajadores que tiene la empresa en España.

Nestlé anunció en febrero una caída de su beneficio neto en 2025 del 17% en comparación con 2024, alcanzando unos beneficios netos de 9.033 millones de francos suizos (unos 9.900 millones de euros).

Por su parte, desde Bimbo Donuts Iberia se plantea la posibilidad de un nuevo ERE (que sería el cuarto en seis años) que afectaría a un total de 86 trabajadores de los centros de La Coruña, Sevilla, Málaga y Murcia. Desde el año 2019, la empresa de repostería ha presentado cuatro expedientes de regulación de empleo de ámbito nacional sobre sus centros logísticos, lo que evidencia el mal momento que atraviesa la entidad.