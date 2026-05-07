La patata bicolor: la apuesta española para revolucionar el mercado de aperitivos

El mercado de las patatas fritas se prepara para recibir en los próximos años a un nuevo competidor. Se trata de una nueva variedad de patata con piel morada y un interior bicolor en tonos blancos y púrpuras, más antioxidantes y un aspecto pensado para llamar la atención del consumidor antes incluso de abrir la bolsa.

La nueva variedad se llama Atsegiñe y ha sido desarrollada por Neiker, un centro tecnológico vasco especializado en investigación agraria, que ya ha inscrito esta nueva patata en el Registro de Variedades Comerciales y en la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales.

Según destacan, la patata está especialmente diseñada para el mercado de las chips premium. A diferencia de las variedades tradicionales, Atsegiñe ofrece una carne bicolor que mantiene sus tonalidades incluso después de la fritura. El resultado son patatas fritas mucho más vistosas. Además, su composición permite conseguir chips más crujientes y evita que aparezcan sabores amargos o zonas oscurecidas durante la fritura, dos de los problemas más habituales en este tipo de productos.

Pero la apuesta no es solo estética. Según sus desarrolladores, esta nueva patata contiene un 30% más de antioxidantes que las variedades blancas convencionales gracias a su alta concentración de antocianinas, compuestos naturales asociados a la protección frente al envejecimiento celular.

Siete años de investigación

Detrás de Atsegiñe hay siete años de investigación y pruebas de campo. Tras superar los controles oficiales europeos, la nueva patata ya ha quedado registrada y podrá comercializarse mediante licencias para productores y empresas del sector alimentario, explican desde el centro tecnológico.

Desde la perspectiva de la producción agrícola, esta variedad presenta resistencia natural al mildiu y al virus Y (PVY), las principales patologías que afectan al rendimiento del cultivo y a la calidad de la semilla. Esta solidez genética permite reducir la aplicación de tratamientos fitosanitarios, lo que disminuye los costes operativos para el agricultor y mejora la sostenibilidad ambiental de la explotación.

Una vez recolectada, para garantizar que estas cualidades se mantengan intactas hasta su procesado, la variedad requiere un manejo específico, como una temperatura de conservación superior a los 7 ºC, cuidado que evita que el frío incremente los niveles de azúcar y se mantenga así la calidad óptima para la producción de chips.