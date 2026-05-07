McDonald's pierde la batalla por la marca 'macas' en España

La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por McDonald’s contra la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que permitió registrar la marca macas a favor de la empresa Fábrica Chef SL, dedicada a la elaboración de platos preparados.

El registro incluía además un logotipo con la palabra en amarillo sobre fondo rojo y estaba vinculado a la comercialización de hamburguesas y servicios de restauración. Y es que ‘ir al macas’ o ‘hacerse un macas’ suele significar en Madrid acudir a la famosa cadena de hamburguesas, desde hace años.

La resolución confirma así la validez del registro, concedido inicialmente en 2023 y ratificado el 18 de marzo de 2025. El fallo judicial avala el criterio administrativo previo que ya había rechazado las objeciones de la multinacional estadounidense, según ha adelantado El Confidencial.

El conflicto por el uso de macas

McDonald’s International Property Company se opuso al registro alegando su titularidad de varias marcas registradas en la Unión Europea, como McCafé, McDonald’s, Big Mac o el uso del prefijo Mc en distintos productos. La compañía sostuvo que existía un riesgo de confusión con el término solicitado.

Sin embargo, tanto la OEPM como posteriormente la Unidad de Recursos desestimaron la oposición. En su análisis, la Oficina consideró que macas presentaba diferencias suficientes desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual respecto a las marcas de la cadena de restauración.

El organismo señaló además que el elemento Mc, considerado distintivo en las marcas de la multinacional, no aparece en el signo registrado. También definió macas como un término de fantasía con identidad propia.

Ausencia de confusión

El litigio llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, donde McDonald’s insistió en que el uso del término en el mismo sector generaba una identidad de ámbito comercial. La compañía defendía que la protección de sus marcas denominativas debía impedir registros similares.

El tribunal, sin embargo, rechazó estos argumentos al no apreciar un grado de similitud suficiente. En la sentencia se señala que, aunque existan coincidencias en letras como la m o la c, el conjunto de los signos no genera una impresión similar en el consumidor.

La resolución subraya que la coincidencia parcial no es suficiente para apreciar riesgo de confusión, incluso tratándose de una marca con notoriedad.

Los ‘McJuicios’ perdidos

El caso se suma a otros procedimientos internacionales en los que McDonald’s ha defendido su propiedad intelectual. Uno de los más relevantes tuvo lugar en la Unión Europea, cuando el Tribunal General retiró a la compañía el uso exclusivo de la marca Big Mac tras un conflicto con la cadena irlandesa Supermac’s.

En aquel procedimiento, los jueces concluyeron que no se había acreditado un uso suficiente de la marca en determinados productos durante el periodo exigido.

La multinacional también ha mantenido disputas en otros países por el uso de denominaciones similares, especialmente relacionadas con el prefijo Mc, cuya protección ha sido reconocida en algunos casos por tribunales estadounidenses, aunque no de forma uniforme en todas las jurisdicciones.