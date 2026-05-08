ACS celebra su Junta de Accionistas tras disparar sus resultados un 20% y lograr grandes rentabilidades

El Grupo ACS ha celebrado este viernes la Junta General de Accionistas del año 2026. En este contexto, el presidente del grupo empresarial, Florentino Pérez, ha destacado su trayectoria, los resultados obtenidos, la creación de valor para los accionistas y la visión de futuro del grupo.

"Para entender la dimensión de lo que hoy es ACS, conviene mirar atrás", ha asegurado el ejecutivo. Además, ha señalado que "nuestra historia es la de una compañía que ha sabido anticiparse, evolucionar y construir a largo plazo".

De este modo, el presidente de ACS ha recordado que "a principios de los años 80 iniciamos un proyecto empresarial con una idea sencilla, pero ambiciosa: hacer las cosas con rigor técnico y prudencia financiera". En este sentido, ha destacado que "todo comenzó hace 43 años, en 1983, con la adquisición al Fondo de Garantía de Depósitos de Construcciones Padrós", un proyecto que siguió con la incorporación de nuevas empresas.

Así las cosas, el presidente del grupo empresarial ha destacado que "lo que nació como una constructora con fuerte base nacional, 3.000 millones de euros de facturación y unos 1.000 millones de capitalización bursátil, se transformó con el paso de los años en un grupo internacional de infraestructuras e ingeniería". De hecho, ha subrayado que, en la actualidad, "generamos la gran mayoría de nuestra actividad fuera de España".

Según Florentino Pérez, en este proceso resultaron de especial relevancia la adquisición de Grupo Dragados en 2001 y la fundación de Abertis, conjuntamente con la Caixa, además de la internacionalización de ACS adquiriendo una participación del 25% en Hochtief. En este contexto, el presidente de ACS ha puesto en valor la experiencia y la trayectoria de las empresas que conforman el grupo, subrayando también la importancia de los últimos proyectos realizados.

Resultados y creación de valor

Por otra parte, Florentino Pérez también ha hecho referencia a los resultados del ejercicio de 2025, período en el que el grupo empresarial consiguió un volumen de ventas de 50.000 millones de euros, lo cual representa un crecimiento del 20% anual. "Detrás de estos resultados hay un modelo de negocio sólido, global y diversificado, y una ejecución rigurosa apoyada en la disciplina financiera y en una gestión eficiente del riesgo", ha destacado Florentino Pérez.

Así, el presidente del grupo ACS también ha explicado que estos resultados se han visto favorecidos, además, por la diversificación geográfica de su actividad. Concretamente, tal y como ha señalado Florentino Pérez durante su intervención, en el año 2025 Norteamérica representó el 63% de las ventas, Asia-Pacífico un 21% y Europa el 15%.

No obstante, de especial relevancia resulta que "estos resultados se han reflejado en la cotización de la acción". Al respecto el presidente de ACS ha recordado que el año pasado la rentabilidad total para el accionista fue del 81,6%. De hecho, de acuerdo con el ejecutivo, en lo que va de año 2026 la rentabilidad se sitúa en el 63%.

Con todo, el presidente de Grupo ACS ha incidido en que "miramos al futuro con una cartera de proyectos récord de 93.000 millones de euros". En este sentido, ha subrayado que "esta cartera es la mejor prueba de nuestra posición competitiva y de la visibilidad de crecimiento que tenemos en un entorno en el que las infraestructuras de nueva generación serán unos de los grandes motores de inversión en el mundo".

Retos y oportunidades

Por su parte, el CEO de ACS, Juan Santamaría, ha destacado que "hay un segmento que destaca por encima de todos: la infraestructura digital". Así, ha señalado que "no hay duda de que la tecnología se ha convertido en un factor decisivo para el desarrollo económico y el incremento de la productividad".

Asimismo, Santamaría ha subrayado que "el segundo vector de crecimiento es la energía y, asociada a ella, la seguridad de suministro". Al respecto, ha querido destacar que, en el actual contexto, resulta de gran relevancia el aumento de la demanda energética a nivel mundial, lo cual acelera además la inversión del grupo.

Finalmente, como tercer vector estratégico del crecimiento del grupo empresarial, el CEO de ACS ha destacado los recursos naturales, "en especial la creciente demanda de minerales críticos y tierras raras". De esta forma, ha recordado que ACS, gracias a Sedgman y Thiess, ha establecido "una posición global en las actividades de procesamiento de minerales y servicios de minería en litio, cobre, níquel, vanadio, uranio y zinc".