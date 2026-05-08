Advanced Factories clausura sus puertas con 34.657 asistentes y un impacto económico de 91 millones de euros

El Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausuró este jueves la décima edición de Advanced Factories, el evento de automatización, robótica y tecnologías 4.0 del sur de Europa. Durante tres días, el encuentro ha reunido en la ciudad condal a 34.657 congresistas y profesionales del sector industrial para descubrir las últimas innovaciones y tecnologías 4.0 para la industria, lo que ha dejado un impacto económico en Barcelona de 91 millones de euros.

Durante la ceremonia de clausura, Hereu aseguró que "vivimos unos años donde la industria española está afrontando con mucha seriedad un cambio estructural. Para defender los valores de Europa, es necesario crear una mejor industria, a través del fortalecimiento industrial, con más cadena de valor añadido hecha en Europa e impregnada de los valores europeos".

De igual manera, el ministro hizo hincapié en la aplicación de todas las tecnologías a nuestro alcance para mejorar la productividad del sector. "Esto va de automatización de los procesos productivos, de robotización, de IA, y donde la ciberseguridad sea un componente elemental para asegurar la eficiencia de los proyectos. El tiempo nos dará la perspectiva, pero estamos ante una nueva revolución industrial", aseguró.

Durante tres días, Advanced Factories ha presentado 1.697 innovaciones y soluciones en inteligencia artificial, automatización industrial, robótica, integración de sistemas IT/OT, gemelos digitales, IoT, ciberseguridad y eficiencia energética, entre otras, de la mano de 758 firmas expositoras.

Advanced Factories ha acogido también una nueva edición del Industry 4.0 Congress, que ha reunido a 436 expertos y ponentes internacionales para abordar las tecnologías y tenencias que están transformando la industria. Una de ellas es el papel de las llamadas 'dark factories', plantas de producción totalmente automatizadas que pueden funcionar sin intervención humana directa en el lugar. Según datos de Grand View Research, se prevé que el mercado europeo de este tipo de fábricas alcance unos ingresos estimados de más de 47.000 millones de dólares para 2030 y una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,6% entre 2025 y 2030.

En este contexto de las 'dark factories', el director de Transformación Digital Industrial en Sonae Arauco, Ángel García Bombín, explicó que también pueden resolver "el tema de la eficiencia y estar más cerca de la optimización. Tenemos que hacer fábricas más predecibles y las 'dark factories' nos acercan a esta predictibilidad. También tenemos que proteger el negocio; nos encontramos en situaciones donde cada vez es más difícil encontrar a los trabajadores para según qué tareas".

Poniendo el punto de mira en el papel del trabajador, el director de espacio ARAInnov de Michelin España Portugal, Miguel Ruano Domingo, afirmó que tienen "un proceso productivo donde trabajan muchas personas, pero queremos hacer camino hacia la automatización, siempre acompañado de la persona, consiguiendo que los trabajadores sean más felices en sus puestos, además de mejorar seguridad, mantenimiento, etc.".

Por su parte, el director comercial de ESTUN Robotics, Ignacio Moreno, abogó por tender las manos hacia el modelo asiático. "Este es un modelo de estandarizar e intentar simplificar al máximo" y añadió que "cuando esas 'dark factories' empiecen a actuar, no tiene por qué desaparecer la robótica colaborativa".

Con la mirada puesta en un futuro industrial más automatizado, robotizado y eficiente, Advanced Factories cerró su décima edición y anuncia ya las fechas para la siguiente, que tendrá lugar el 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2027.