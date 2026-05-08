Cox se dispara casi un 50% en Bolsa en un mes al calor de la compra de Iberdrola México

Cox avanza en Bolsa, aupada por el cierre de su primera emisión de bonos en el mercado estadounidense por un importe de 2.000 millones de dólares, operación con la que refinancia la mayor parte de la financiación puente utilizada para la adquisición de Iberdrola México.

Las acciones de la compañía presidida por Enrique Riquelme alcanzaban los 14,50 euros por título a media sesión del viernes, lo que situaba su capitalización bursátil superando los 1.200 millones de euros. Desde comienzos de abril, coincidiendo con la recta final de la operación de Iberdrola México, las acciones de Cox acumulan una revalorización de alrededor del 50%.

El mercado respalda así el salto estratégico de Cox en México, tras la adquisición de los activos de Iberdrola, una operación de carácter transformacional que posiciona al país como eje de su crecimiento y consolida su presencia en Latinoamérica. En este contexto, la exitosa emisión de deuda refuerza la credibilidad del grupo y su capacidad de ejecución financiera en una operación de gran escala.

La plataforma adquirida convierte a Cox en una de las mayores utilities privadas del país, con generación de escala relevante, una cartera de proyectos significativa y una base de más de 500 grandes clientes, lo que le permite combinar producción y suministro en un mercado con fuerte crecimiento de la demanda y oferta limitada.

La emisión, inicialmente prevista por 1.500 millones de dólares, fue ampliada finalmente hasta los 2.000 millones ante el fuerte interés inversor. La demanda llegó a superar cinco veces el tamaño inicial de la operación y contó con la participación de más de 200 inversores institucionales, principalmente estadounidenses.

Con esta operación, Cox refinancia aproximadamente dos tercios del crédito puente de 2.650 millones de dólares utilizado para completar la adquisición de Iberdrola México, cerrada el pasado 24 de abril. El tercio restante ha quedado asegurado mediante un préstamo a largo plazo con vencimiento aproximado de cinco años.