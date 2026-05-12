Ignacio Ybarra deja la presidencia de Vocento y le sustituirá Ignacio Eyriès

Ignacio Eyriès será el nuevo presidente no ejecutivo del grupo Vocento en sustitución de Ignacio Ybarra, quien ha decidido dejar el cargo tras una etapa de más siete años en el puesto y que continuará como consejero dominical de la compañía, como ha dado a conocer el grupo en un comunicado.

El Consejo de Administración aprobará este miércoles el nombramiento del nuevo presidente, a propuesta del propio Ignacio Ybarra, en un consejo que se celebrará tras la Junta General de Accionistas en Bilbao.

El cambio se aprobará este miércoles

"Queremos dar las gracias a Ignacio por su contribución incansable estos años y dar la bienvenida a Ignacio Eyriès. Estamos seguros de que su conocimiento y larga trayectoria nos van a ser de gran ayuda para afrontar el futuro de una manera sólida y con visión de mercado", señalan desde el Consejo de Administración de Vocento.

Este relevo se produce tras la consolidación de la etapa marcada por Manuel Mirat, que se incorporó en octubre de 2024 como consejero delegado, como destaca la compañía, que añade que presentó meses después un nuevo Plan Estratégico 2025-2029 y cerró 2025 con beneficios, regresando a la senda del crecimiento. Precisamente, los resultados del ejercicio se detallarán este 13 de mayo en la Junta General de Accionistas.

El año 2025 acabó con beneficios

Por su parte, Ybarra ha indicado que, "después de una etapa ya larga en la presidencia, es el momento indicado para dar un paso atrás, ya que el nuevo ciclo con Manuel Mirat como consejero delegado está consolidado y el Plan Estratégico 2025-2029 tiene marcadas unas bases de futuro que se están cumpliendo".

"Ignacio Eyriès aportará nuevos enfoques e ideas y estoy seguro de que va a desempeñar un rol fundamental para acelerar los ambiciosos planes de mejora y crecimiento que tenemos en todos los ámbitos de la compañía", ha aseverado.

Eyriès García de Vinuesa (Madrid, 1958), licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y Máster en Dirección y Administración de Empresas por el IESE, cuenta con experiencia como consultor, labor que desarrolló en McKinsey, y una larga trayectoria profesional en el sector asegurador. Fue director general de Grupo Caser entre 2002 y 2025. Anteriormente ocupó el puesto de director general de la división española de American Life Insurance Company y fue también CEO de Royal & Sun Alliance España.