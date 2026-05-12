Veolia recibe cinco proyectos del Perte de Economía Circular para liderar el reciclaje de plásticos en España

Veolia ha resultado adjudicataria de cinco proyectos en el marco del Perte de Economía Circular, un programa de financiación del Gobierno de España que respalda iniciativas innovadoras para reducir residuos, mejorar el reciclaje y dar una segunda vida a los recursos en diferentes sectores productivos.

Señaló que este reconocimiento pone en valor "la solidez técnica y capacidad de innovación de la compañía en el ámbito del reciclaje de plásticos en España". La convocatoria, impulsada por el Miteco con una dotación de 150 millones de euros, ha seleccionado 115 proyectos de un total de 201 solicitudes presentadas, con implantación en 14 comunidades autónomas y un plazo de ejecución que se extiende hasta octubre de 2027.

Veolia opera en España dos instalaciones de vanguardia que en 2025 han tratado más de 130.000 toneladas de plástico, transformándolas en materias primas secundarias de alta calidad que vuelven al ciclo productivo. En Torremejía (Badajoz), la planta de Veolia especializada en el reciclaje de PET de contacto alimentario, los proyectos seleccionados avanzarán en el tratamiento de fracciones complejas de plástico como el PET bandeja u opaco, que hoy no pueden reciclarse mecánicamente para contacto alimentario, abriendo el camino hacia su reciclado químico y transformando residuos que actualmente se destinan a valorización energética en nuevos recursos de valor.

Además, la incorporación de tecnologías innovadoras de clasificación, lavado y control de calidad en tiempo real mejorará la calidad del PET reciclado y reducirá la potencial liberación de microplásticos. La mejora en selección puede permitir adaptarse a las necesidades de la industria para la próxima implantación del SDDR.

En las plantas de Alcalá de Guadaíra y Los Palacios (Sevilla), dedicadas al reciclaje de plástico industrial, posconsumo y agrícola, las actuaciones mejorarán la calidad de las granzas de polietileno de alta y baja densidad para ampliar su uso en nuevos sectores como el packaging. Asimismo, se incorporarán soluciones específicas para el reciclaje de plásticos agrícolas mediante sistemas de filtrado de alta precisión y de lavado más eficientes.

La compañía señaló que estos proyectos, que recibirán una ayuda de 9 millones de euros, llegan en un momento especialmente oportuno para la industria europea del reciclaje de plásticos. "España está demostrando que una política pública ambiciosa, la innovación industrial y la inversión a largo plazo son palancas fundamentales para liderar la economía circular. Los Perte son un ejemplo inspirador de cómo el apoyo institucional puede actuar como catalizador de la transformación industrial y consolidar cadenas de valor estratégicas para Europa. Veolia apuesta por replicar este ejemplo en toda Europa, creando condiciones de mercado favorables para los materiales reciclados", indicó.

"Los Perte son una de las herramientas más poderosas con las que cuenta España para acelerar la transición hacia una economía más innovadora y sostenible. Que Veolia haya sido reconocida con cinco proyectos estratégicos en el marco del Perte de Economía Circular avala nuestra capacidad técnica y nuestro compromiso con la transformación de los residuos plásticos en recursos de alto valor, confirmando que el reciclaje avanzado es un pilar industrial estratégico para reducir la dependencia europea de las materias primas vírgenes. Europa cuenta con todas las condiciones para dar un paso decisivo hacia una economía más circular. Confiamos en que las instituciones europeas y los gobiernos nacionales avancen hacia objetivos claros de contenido reciclado y contexto de mercado favorable que impulse los materiales reciclados localmente" , afirmó Daniel Tugues, director país de Veolia en España.

Veolia añadió que trabaja junto a los fabricantes y marcas para mejorar la reciclabilidad de sus envases, poniendo a su disposición su profundo conocimiento en el ámbito del ecodiseño, capacidad de análisis y certificaciones de reciclabilidad, con el objetivo de que los materiales reciclados alcancen los niveles de calidad necesarios para volver a integrarse en la cadena industrial. Asimismo, la compañía impulsa el uso de materias primas secundarias entre las administraciones públicas, a través de herramientas específicas que facilitan la incorporación de plásticos reciclados en los procesos de contratación pública.

Junto con la Fundación de la Universidade da Coruña y la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico (Anarpla), Veolia ha desarrollado una 'Guía para el fomento del plástico reciclado en la compra pública', una herramienta práctica que ofrece a los órganos de contratación cláusulas y criterios ambientales predefinidos listos para incorporar directamente en los pliegos de licitación y con pleno respaldo jurídico. Una iniciativa que busca convertir el poder de compra de las administraciones públicas, que representa aproximadamente el 14% del PIB de la UE, en una palanca real para el desarrollo del mercado de materias primas secundarias.