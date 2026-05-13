CO2 Revolution inicia una nueva etapa con Juan Hidalgo al frente tras superar el millón de árboles plantados en España

CO2 Revolution ha iniciado una nueva etapa de crecimiento y consolidación con la incorporación de Juan Hidalgo como primer ejecutivo y nuevo director general de la compañía, coincidiendo con el hito de haber superado el millón de árboles plantados en España y alcanzar una cartera de más de 30 bosques desarrollados desde su creación.

La empresa especializada en reforestación y generación de créditos de carbono aseguró que afronta esta nueva fase tras cerca de una década de actividad dedicada a proyectos de restauración ambiental y compensación de emisiones, en un contexto marcado por el crecimiento del mercado voluntario de carbono y el aumento de las exigencias europeas de sostenibilidad corporativa.

Juan Hidalgo, licenciado en Biología y con más de diez años de experiencia en el ámbito de las energías renovables y la descarbonización, liderará esta nueva etapa de expansión operativa y desarrollo del negocio.

Desde su fundación, explicó la compañía, CO2 Revolution ha impulsado proyectos forestales en distintos puntos de España bajo metodologías reconocidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, consolidando un "modelo centrado en la trazabilidad, la verificación y la generación de impacto ambiental medible".

Uno de los hitos más relevantes alcanzados por la compañía ha sido el desarrollo del denominado 'Bosque Atlántico', uno de los primeros proyectos españoles certificados bajo el estándar internacional Verra VCS, considerado una de las principales referencias mundiales del mercado voluntario de carbono.

Nuevos proyectos

La empresa mantiene actualmente nuevos proyectos en ejecución, entre ellos Borela II, en Pontevedra, donde se restauran cerca de 29 hectáreas afectadas por incendios forestales, y el Bosque Fundación Ibercaja, en Villarejo de Salvanés (Madrid), centrado en la recuperación de especies autóctonas y absorción de CO2.

CO2 Revolution considera que el avance de la regulación europea en sostenibilidad y reporte corporativo impulsará de forma significativa la demanda de proyectos de compensación y créditos de carbono certificados durante los próximos años.

La compañía sostiene que esta evolución del mercado situará a la reforestación y a las soluciones basadas en la naturaleza como uno de los grandes ejes de la transición climática y la descarbonización empresarial en Europa.