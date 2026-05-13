El Gobierno vuelve a poner las pulseras anti maltrato en manos de Vodafone pese a las incidencias detectadas

El Ministerio de Igualdad ha situado de nuevo a la UTE integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad en cabeza para hacerse con el contrato de las pulseras telemáticas destinadas al control de maltratadores y agresores sexuales sobre los que pesan órdenes de alejamiento.

La propuesta del departamento que dirige Ana Redondo deja en segunda posición a la unión formada por Orange y Verisure, antigua Securitas Direct. Aunque la adjudicación todavía no es definitiva, la candidatura liderada por Vodafone ha sido la mejor valorada en el procedimiento, según la documentación consultada por Europa Press.

Ventaja en la valoración

La diferencia entre ambas ofertas ha quedado reflejada tanto en la puntuación obtenida durante el proceso como en el importe económico planteado por cada aspirante al contrato. La UTE encabezada por Vodafone alcanzó 41,3 puntos sobre un máximo de 46, mientras que la propuesta presentada por Orange se quedó en 26,7 puntos.

Entre los criterios analizados por el Ministerio figuraban aspectos vinculados al servicio de telecomunicaciones o al plan de transición previsto para garantizar la continuidad del sistema. En el apartado económico, Vodafone y Securitas Seguridad presentaron una oferta de 67,5 millones de euros con IVA incluido. La candidatura rival superó los 70 millones y situó su propuesta en 70,3 millones de euros.

La sanción de Igualdad

La decisión del Ministerio llega meses después de que Igualdad sancionara a Vodafone por las incidencias registradas el 11 de noviembre de 2025 en el sistema de pulseras telemáticas. Tal y como informó Europa Press, el departamento abrió entonces un expediente para esclarecer lo ocurrido tras detectarse varios fallos en el servicio.

La investigación concluyó con una penalización económica de 25.285 euros. Esa cantidad fue descontada directamente del contrato que la adjudicataria mantenía con la Administración.