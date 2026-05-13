GOfit reduce un 67% su huella de carbono desde 2018 y alcanza un retorno social de 5,51 euros por cada euro invertido

GOfit ha presentado su Memoria de Sostenibilidad 2025, en la que destaca una reducción del 67% de su huella de carbono desde 2018 y un retorno social de 5,51 euros por cada euro invertido en sus centros, según datos recogidos en el informe de Evaluación del Impacto Social y Económico elaborado junto a la Universidad Rey Juan Carlos.

La compañía, especializada en el desarrollo y gestión de centros deportivos, cerró el ejercicio con más de 15,4 millones de accesos a sus instalaciones y 5,2 millones de asistencias a clases dirigidas, en un año marcado por la expansión internacional y el impulso de iniciativas vinculadas al bienestar, la salud y la sostenibilidad ambiental.

GOfit, especializada en el desarrollo y gestión de centros deportivos, abrió dos nuevos centros en Santa Cruz de Tenerife y Turín, este último como parte de su entrada en el mercado italiano, donde prevé continuar su expansión con nuevas aperturas en Milán y Bolonia.

En el ámbito medioambiental, las nuevas instalaciones operan sin combustibles fósiles y apuestan por sistemas de eficiencia energética y generación de energía renovable. Asimismo, se han implantado tecnologías como la electroporación en piscinas y spas para reducir un 25% el consumo de agua y un 58% el uso de productos químicos desde 2019.

La empresa ha destacado en un comunicado el carácter transversal de su modelo de usuarios, con una distribución equilibrada entre menores de 25 años y mayores de 55, subrayando el papel de sus centros como espacios de socialización y cohesión comunitaria. En este sentido, durante el último ejercicio se realizaron más de 205.000 sesiones dirigidas, con un total de 8,8 millones de plazas ofertadas.

En el plano social, ha destinado más de 2,2 millones de euros a GOfit LAB desde 2018. Este organismo, centrado en el análisis de los efectos del ejercicio físico sobre la salud de más de 260.000 usuarios, ha desarrollado iniciativas como el programa dirigido a pacientes oncológicos desarrollado junto a la Universidad Rey Juan Carlos y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Por último, durante 2025 la compañía llevó a cabo 148 colaboraciones y patrocinios con entidades sociales y asociaciones locales, entre ellas Oxfam Intermón, Cruz Roja, Banco de Alimentos o Médicos Sin Fronteras.