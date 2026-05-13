La ingeniería asturiana TSK debuta en la Bolsa con un alza del 4,4% hasta los 5,28 euros por acción

TSK ha debutado este miércoles en la Bolsa española con un precio de 5,28 euros por acción, lo que supone un avance del 4,4% respecto al precio fijado en la colocación inicial, situada en 5,05 euros. La compañía ha iniciado su cotización en el Mercado Continuo tras completar su oferta pública de suscripción y una ampliación de capital asociada a la operación.

La ingeniería asturiana había establecido el precio de su OPS en el tramo superior del rango previsto, que oscilaba entre 4,45 y 5,05 euros por acción. Finalmente, la operación se cerró en el máximo de 5,05 euros, lo que permitió una colocación total de hasta 172,5 millones de euros.

El debut bursátil ha situado la capitalización inicial de TSK en 583 millones de euros, con cerca de 34,2 millones de acciones en circulación. La cotización se ha producido en el Mercado Continuo y en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia mediante el sistema de interconexión bursátil bajo el ticker 'TSK'.

Durante la jornada de estreno, la acción ha llegado a los 5,28 euros, consolidando el avance inicial respecto al precio de salida.

Actividad en sectores ligados a la transición energética

TSK se presenta como una compañía de ingeniería con actividad en ámbitos como la transición energética, la digitalización industrial, las infraestructuras eléctricas y el manejo de minerales críticos.

La empresa enmarca su estrategia en mercados vinculados al crecimiento de la demanda energética y a procesos de descarbonización industrial. Su actividad se distribuye por distintas regiones, con presencia en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, lo que la compañía destaca como un elemento de diversificación frente a ciclos de mercado y tensiones geopolíticas.

Demanda inversora y estructura accionarial

Según la información facilitada, la operación ha contado con una 'sobredemanda' durante el proceso de colocación. La compañía ha mantenido contactos con distintos perfiles de inversores institucionales durante la fase previa a la salida a bolsa.

El director general de Estrategia y Desarrollo Corporativo, Rafael del Castillo Bermejo, ha señalado que el proceso ha permitido configurar un accionariado diversificado, sin inversores con participaciones superiores al 3% ni presencia relevante de Estados Unidos en ese umbral.

La empresa ha subrayado que uno de sus objetivos ha sido mantener el control accionarial en manos del núcleo fundador.

Hoja de ruta financiera y política de dividendos

TSK ha confirmado que no establecerá una política de dividendo hasta 2029. La compañía destinará los fondos captados a reforzar su posición financiera y a impulsar su plan de crecimiento orgánico.

En este contexto, la empresa ejecutó una ampliación de capital de 149,99 millones de euros, mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones, totalmente suscritas y desembolsadas.

Los recursos obtenidos se orientarán a proyectos vinculados a la expansión industrial en mercados estratégicos y al desarrollo de tecnologías asociadas a la generación energética, la descarbonización y las infraestructuras eléctricas.

Coordinación de la salida a bolsa

La operación ha contado con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales. Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets han actuado como bookrunners.

Banco Santander también ejerce como banco agente, mientras que Banca March participa como asesor financiero. Hogan Lovells International LLP ha actuado como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues como asesor de los bancos colocadores.