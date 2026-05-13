Fluidra mantiene el respaldo de los analistas financieros tras la presentación de resultados del primer trimestre de este año, en el que reiteran mayoritariamente su recomendación de compra sobre el valor. El consenso sitúa el precio objetivo medio de la compañía en los 27,18 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización cercano al 50% respecto a su cotización actual, en el entorno de los 18-19 euros. Solamente dos de las entidades que siguen a la compañía apuestan por mantener.

Así, firmas como Santander, JP Morgan, Exane BNP o Berenberg mantienen una visión positiva sobre la evolución de Fluidra y coinciden al señalar la fortaleza estructural del modelo de la compañía, apoyado en el crecimiento del negocio de aftermarket, la ganancia de cuota o el ahorro de costes.

En concreto, Santander considera que la relación entre riesgo y rentabilidad sigue siendo atractiva, "dada la calidad y solidez del segmento aftermarket"; para el que prevé un aumento de entre el 2% y 3%. Igualmente, incide en la futura aceleración de beneficios vinculada a la recuperación del mercado de nuevas piscinas.

En esta línea, Berenberg también señala que Fluidra afronta una etapa de crecimiento "normalizado", apoyada precisamente en la resiliencia del negocio de aftermarket. La firma destaca además que, pese a la moderación de la actividad de nuevas construcciones, la compañía ha logrado "reacelerar su crecimiento orgánico hasta el 5% en el primer trimestre". Para Berenberg, una eventual "recuperación del mercado de nuevas piscinas ofrece un potencial alcista adicional a medio plazo".

Los analistas también ponen el foco en la capacidad de Fluidra para ganar cuota de mercado frente a competidores internacionales. Es el caso de Exane BNP, que además subraya que "la compañía está ganando cuota de mercado y cuenta con una mayor exposición a Europa, una región que está creciendo más rápido que otras geografías". La firma añade que las medidas de ahorro de costes y la menor presión de la divisa deberían permitir alcanzar los objetivos previstos para 2026, reflejando el apoyo de la firma al guidance reiterado por Fluidra en los resultados del primer trimestre.

De hecho, JP Morgan alude en su informe precisamente a esa reiteración de las previsiones de la compañía, "que apuntan a una mejora de márgenes a partir del segundo trimestre", destaca la entidad, que considera asimismo que algunos beneficios derivados de la reducción de costes se harán patentes en el segundo semestre.