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Flatiron Dragados (ACS) inicia la construcción del proyecto de resiliencia en Virginia

Tras dos años de diseño, el grupo español arranca una infraestructura de drenaje y barreras contra mareas valorada en más de 500 millones de dólares.

Libertad Digital
Tras dos años de diseño, el grupo español arranca una infraestructura de drenaje y barreras contra mareas valorada en más de 500 millones de dólares.
construcción del proyecto de resiliencia en Virginia | ACS

Flatiron Dragados avanza hacia la fase de construcción del proyecto de mejoras de drenaje pluvial de Windsor Woods, Princess Anne Plaza y The Lakes, valorado en 518 millones de dólares, tras completar con éxito una fase colaborativa de preconstrucción de dos años junto con la Ciudad de Virginia Beach y su socio de diseño, Arcadis.

La ejecución del programa integral de infraestructuras de protección frente a inundaciones desarrollado por la Ciudad de Virginia Beach protegerá los activos municipales y responderá a las necesidades de la comunidad durante las próximas generaciones. Entre los elementos más destacados del proyecto figuran las mejoras en almacenamiento y drenaje de aguas pluviales mediante el uso de grandes estaciones de bombeo, compuertas de marea para minimizar el impacto de las mareas y maximizar la capacidad de almacenamiento, y barreras contra inundaciones, junto con la mejora de los canales de drenaje.

Este proyecto se ajusta a la estrategia de ACS de construir infraestructuras de resiliencia que protejan a las comunidades, las instalaciones vitales y las cadenas de suministro esenciales frente al aumento de las amenazas climáticas y los desastres naturales. El proyecto se suma a los actuales proyectos de resiliencia de la firma:

El proyecto Storm Surge Upgrade, de 102 millones de dólares, en Texas.

El proyecto North/West Battery Park City Resiliency, de 1.700 millones de dólares, en Nueva York.

El proyecto Rebuild by Design Hudson River Resiliency, de 251 millones de dólares, en Nueva Jersey.

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