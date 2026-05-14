Flatiron Dragados (ACS) inicia la construcción del proyecto de resiliencia en Virginia

Flatiron Dragados avanza hacia la fase de construcción del proyecto de mejoras de drenaje pluvial de Windsor Woods, Princess Anne Plaza y The Lakes, valorado en 518 millones de dólares, tras completar con éxito una fase colaborativa de preconstrucción de dos años junto con la Ciudad de Virginia Beach y su socio de diseño, Arcadis.

La ejecución del programa integral de infraestructuras de protección frente a inundaciones desarrollado por la Ciudad de Virginia Beach protegerá los activos municipales y responderá a las necesidades de la comunidad durante las próximas generaciones. Entre los elementos más destacados del proyecto figuran las mejoras en almacenamiento y drenaje de aguas pluviales mediante el uso de grandes estaciones de bombeo, compuertas de marea para minimizar el impacto de las mareas y maximizar la capacidad de almacenamiento, y barreras contra inundaciones, junto con la mejora de los canales de drenaje.

Este proyecto se ajusta a la estrategia de ACS de construir infraestructuras de resiliencia que protejan a las comunidades, las instalaciones vitales y las cadenas de suministro esenciales frente al aumento de las amenazas climáticas y los desastres naturales. El proyecto se suma a los actuales proyectos de resiliencia de la firma:

El proyecto Storm Surge Upgrade, de 102 millones de dólares, en Texas.

El proyecto North/West Battery Park City Resiliency, de 1.700 millones de dólares, en Nueva York.

El proyecto Rebuild by Design Hudson River Resiliency, de 251 millones de dólares, en Nueva Jersey.