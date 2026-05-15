Amparo Moraleda abandona el consejo de Vodafone después de nueve años

Amparo Moraleda dejará de formar parte del Consejo de Administración de Vodafone a finales de julio, tras nueve años como consejera independiente del grupo británico de telecomunicaciones. La compañía ha anunciado este viernes que el directivo alemán Olaf Koch, exconsejero delegado de Metro, ocupará su puesto como consejero no ejecutivo una vez concluya la Junta General Anual de 2026, prevista para finales de ese mes y pendiente de la aprobación de los accionistas.

La salida de Moraleda se producirá después de que la directiva española haya decidido no optar a la reelección en el órgano de gobierno de la teleco británica. Con su marcha, también abandonará la presidencia del Comité de Remuneraciones y del Comité ESG de Vodafone, cargos que desempeñaba actualmente dentro de la compañía.

Vodafone ha comunicado además otros cambios vinculados a la reorganización de sus comités internos. A partir de la conclusión de la Junta General Anual de 2026, Christine Ramon asumirá la presidencia del Comité de Remuneraciones, mientras que Anne-Françoise Nesmes pasará a dirigir el Comité ESG de la compañía. Ambas ejecutivas sustituirán en esos puestos a Amparo Moraleda, que dejará definitivamente sus funciones en el grupo tras completar su etapa en el Consejo de Administración.

La trayectoria de Amparo Moraleda

Moraleda mantiene una trayectoria vinculada a empresas de sectores tecnológicos, financieros e industriales, con presencia en órganos de gobierno corporativo de compañías internacionales. Fue nombrada consejera independiente de Vodafone en junio de 2017 y su salida coincide con su reciente designación como presidenta del Consejo de Administración de Airbus, cargo al que accedió el pasado 14 de abril. Con este nombramiento, Moraleda se convirtió en la primera española en presidir el grupo aeronáutico europeo.

Antes de su incorporación a Vodafone, Amparo Moraleda desarrolló una amplia carrera en el ámbito tecnológico e industrial. También fue presidenta de IBM España y posteriormente ocupó distintos cargos en Consejos de Administración de grandes compañías internacionales. Además de su reciente nombramiento en Airbus, Moraleda formó parte durante 12 años del Consejo de Administración de CaixaBank como consejera independiente. En febrero de este año presentó su dimisión como vicepresidenta de la entidad financiera, apenas un año después de asumir ese cargo.

El relevo de Moraleda en Vodafone recaerá en Olaf Koch, directivo alemán con experiencia en los sectores de distribución, automoción y transformación digital. Koch fue consejero delegado del grupo Metro entre 2012 y 2021. Antes de dirigir la compañía de distribución, ocupó distintos puestos de alta dirección en Daimler. Entre sus responsabilidades figuraron la dirección del área de comercio electrónico corporativo y la supervisión de áreas de finanzas, control de gestión y estrategia en Mercedes-Benz.

En los primeros años de su carrera profesional, Koch fundó una empresa de redes informáticas que posteriormente vendió. Más adelante trabajó como director general de operaciones en Permira, participando en el desarrollo operativo de compañías de la cartera de inversión del grupo. Desde 2021 es socio de Zintinus, firma desde la que asesora a empresas en procesos de transformación, estrategia y desarrollo digital. Actualmente también forma parte del Consejo de Supervisión de Mercedes-Benz como representante de los accionistas. Dentro de ese órgano preside tanto el Comité de Auditoría como el Comité de Asuntos Jurídicos.

El presidente de Vodafone, Jean-François van Boxmeer, ha señalado en el comunicado difundido por la empresa que la incorporación de Olaf Koch supondrá una "valiosa aportación" para continuar con la estrategia del grupo. Van Boxmeer también ha agradecido la labor desempeñada por la directiva española durante casi una década en la compañía. "También me gustaría aprovechar la ocasión para agradecer a Amparo Moraleda su excelente labor en la empresa y espero con interés que siga contribuyendo hasta la celebración de nuestra Junta General de Accionistas", ha afirmado.