Así queda el ERE de Glovo: 436 despidos e indemnizaciones de 37 días

El ERE de Glovo afectará finalmente a más de 400 personas. Concretamente, según el acuerdo alcanzado por la empresa y los sindicatos, el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa de reparto afectará a 436 personas, frente a las 766 salidas previstas inicialmente por la empresa de reparto a domicilio. Así lo comunicaron los sindicatos ayer jueves, que destacan que han logrado reducir en más de 300 las personas afectadas.

El acuerdo llega menos de un año después de que Glovo abandonara su modelo basado en repartidores autónomos y pasara a operar con empleados contratados. Así, la compañía de delivery reducirá su servicio en más de 60 localidades en diferentes provincias de España.

Detalles del acuerdo

Según el pacto alcanzado entre la empresa y los sindicatos, el número definitivo de afectados por el ERE será de 436 trabajadores, aunque parte de esos despidos podrían evitarse mediante recolocaciones. No obstante, de estos más de 400 trabajadores, un total de 68 personas podrían mantener su empleo si aceptan ser reasignadas en municipios de mayor población situados a unos 19 kilómetros de su centro operativo original.

Lo cierto es que la propuesta inicial presentada por Glovo contemplaba la salida de 766 repartidores y afectaba a servicios en distintas provincias españolas, entre ellas Barcelona, Tarragona, Gerona, Valencia, Alicante, Ciudad Real, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Sevilla, Málaga, Cádiz, Las Palmas y Guipúzcoa, además de Ceuta y Melilla. En este sentido, la compañía justificó la medida por la necesidad de reducir su actividad en más de 60 localidades para evitar el cierre de operaciones en esas zonas.

Por otra parte, uno de los principales puntos del acuerdo entre Glovo y los sindicatos afecta a las indemnizaciones que recibirán los trabajadores afectados. De este modo, la empresa y los sindicatos han pactado una compensación general de 37 días por año trabajado, una cifra que supera los 33 días establecidos como máximo para el despido improcedente en el Estatuto de los Trabajadores. De hecho, en aquellos territorios donde no exista posibilidad de recolocación, la indemnización ascenderá a 42 días por año trabajado.

Con todo, el acuerdo establece también que, para calcular las cantidades que deberá abonar la empresa se tendrá en cuenta también el tiempo durante el que los empleados trabajaron como autónomos para la plataforma antes del cambio de modelo laboral. Asimismo, se establece la revisión del régimen disciplinario aplicado por la empresa en los últimos meses. Según lo pactado entre ambas partes, Glovo revisará numerosos despidos disciplinarios realizados recientemente dentro del proceso de reorganización de la actividad.