Telefónica alcanza máximos anuales tras sus resultados trimestrales

Las acciones de Telefónica registraron una subida del 5,7% tras la publicación de sus resultados del primer trimestre de 2026, permitiendo a la compañía recuperar los 4 euros por acción. Con este incremento, la multinacional española acumula un crecimiento superior al 13% en lo que va de año, situándose en máximos anuales.

Según informó la compañía, los resultados obtenidos superaron las previsiones del consenso del mercado, reflejando el éxito en la implementación de su plan estratégico ‘Transform & Grow’. Este programa busca impulsar la transformación y el crecimiento sostenible de la empresa en un entorno competitivo y en constante evolución.

En el primer trimestre de 2026, Telefónica generó unos ingresos de 8.127 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 0,8% en términos de cambio constante y del 0,4% en cifras corrientes. Este desempeño positivo ha sido clave para reforzar la confianza de los inversores y consolidar su posición en el mercado.

La rentabilidad también mostró avances significativos. El Ebitda ajustado del grupo alcanzó los 2.836 millones de euros, un 1,8% más en términos constantes y un 1,3% más en términos corrientes respecto al mismo periodo de 2025. Además, el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos ascendió a 1.375 millones de euros, con incrementos del 2,4% en términos constantes y del 1,6% en corrientes.

"Los resultados del primer trimestre de 2026 de Telefónica superaron ligeramente las previsiones del consenso, y, en nuestra opinión, lo más destacado es la aceleración del crecimiento en España", señalaron los analistas de Goldman Sachs, destacando la confianza del mercado en la estrategia de la compañía.