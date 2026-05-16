Telefónica supera previsiones en sus resultados trimestrales y refuerza su perfil financiero

El diario estadounidense The Wall Street Journal destaca la mejora de Telefónica tras superar las previsiones del mercado con sus resultados del primer trimestre de 2026. La compañía presentó ingresos de 8.127 millones de euros, mientras que su Ebitda ajustado alcanzó los 2.836 millones, cifras que reflejan un crecimiento interanual y una evolución positiva en sus indicadores operativos.

En un artículo, el rotativo destaca que la cotización de Telefónica reaccionó favorablemente a los resultados, registrando subidas tras conocerse unos datos que, además de superar las estimaciones del consenso, consolidan la estrategia de la empresa en mercados clave. "Estos resultados son una señal positiva sobre la evolución operativa del grupo", subrayó el medio económico.

España y Brasil lideraron el crecimiento por mercados, con aumentos del 2% y 7,4% en ingresos, respectivamente. En el caso de España, el impulso proviene del negocio de servicios y dispositivos, mientras que Brasil se consolida como uno de los principales motores del grupo. Telefónica también avanzó en su estrategia de reordenación en Latinoamérica, reduciendo exposición en la región para centrarse en áreas con mayor rentabilidad.

El periódico destacó que, pese a registrar pérdidas netas en el trimestre derivadas de desinversiones en Latinoamérica, la compañía ha logrado reducir su deuda neta en cerca de 1.500 millones de euros. Este movimiento refuerza su perfil financiero y mejora la percepción del mercado sobre su estabilidad y capacidad de crecimiento.

Objetivos para 2026

Telefónica reiteró sus objetivos financieros para el año, que incluyen crecimiento en ingresos y Ebitda, así como la confirmación de su política de dividendos. Estos elementos, según el análisis de The Wall Street Journal, son valorados por los inversores como factores de visibilidad y confianza en el futuro del grupo.

En su estrategia global, la teleco busca consolidar su presencia en mercados clave mientras avanza en la reducción de su exposición en áreas menos rentables. El diario estadounidense subrayó que este enfoque responde a la búsqueda de mayor crecimiento y rentabilidad en un contexto de competencia creciente en el sector.

La publicación también destacó que Telefónica continúa fortaleciendo su desempeño operativo, reflejando una mejora en los principales indicadores de negocio y mostrando capacidad para adaptarse a los desafíos del mercado.