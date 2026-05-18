Florentino Pérez y Criteria inyectarán 700 millones en ACS para centros de datos

El presidente de ACS y principal accionista de la compañía, Florentino Pérez, junto con Criteria Caixa (su segundo mayor accionista), se han comprometido a inyectar hasta 700 millones de euros en el capital de la empresa a través de una ampliación de capital, con el objetivo de impulsar su plan de inversiones en la nueva infraestructura digital, principalmente los centros de datos.

De esta forma, Rosán Inversiones (sociedad de Florentino Pérez) suscribirá 1.200.000 acciones y Criteria hasta 4.074.969 títulos, lo que representa en su conjunto en torno a 695 millones de euros a precios actuales de mercado (ACS cotiza en torno a 131,7 euros por acción).

ACS, Rosán y Criteria asumirán un compromiso de no disposición de acciones ('lock-up') de 90 días a partir de la fecha de ejecución y cierre del aumento de capital, sujeto a las excepciones de mercado habituales, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Una emisión de más de 5,4 millones de acciones

La ampliación de capital se hará mediante la emisión de hasta 5.433.291 acciones, equivalente a aproximadamente el 2% de su capital, con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente, para su colocación a inversores cualificados mediante un procedimiento de colocación acelerada.

De forma paralela, ACS ha acordado terminar las dos operaciones de permuta financiera ('equity swap') concertadas con Société Générale y CaixaBank en el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11.120.000 acciones, lo que dará lugar a la venta de estas acciones por unos 1.100 millones de euros, las cuales formarán parte de la colocación acelerada.

Operación inminente

Esta colocación comenzará con carácter inmediato y BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale actuarán como entidades coordinadoras globales. Se espera que finalice no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, si bien podrá prorrogarse por acuerdo entre las entidades y ACS. Una vez haya finalizado, se fijarán y anunciarán mediante una nueva comunicación de información privilegiada el precio resultante de la colocación acelerada, incluyendo los términos definitivos del aumento de capital.

La compañía remarca que se espera que esta operación "genere valor para los accionistas" mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia.

ACS destinará tanto los importes netos del aumento de capital como los procedentes de la terminación de las operaciones de permuta financiera al desarrollo e implementación de su plan de negocio, incluyendo la potencial aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital de entre 5.500 y 6.000 millones de euros.

Una parte de los fondos irá a centros de datos

"Está previsto que los fondos se destinen parcialmente a infraestructura digital y tecnológica, incluyendo centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial (IA) en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico", explica.

ACS también tiene la intención de destinar parte de los fondos a reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación, así como a acometer otras inversiones en infraestructura tradicional.

Rosán y Criteria son titulares de acciones representativas de un 14,58% y de un 9,36% del capital social, respectivamente, y cuentan con representación en el consejo de administración.