Mercadona busca personal para verano: sueldos desde 1.734 euros brutos sin experiencia previa

La cadena de supermercados Mercadona ha puesto en marcha esta semana un amplio proceso de selección de personal con el objetivo de reforzar sus equipos de cara a la campaña de verano, uno de los periodos de mayor actividad del año en el sector de la distribución.

La compañía ha activado nuevas vacantes repartidas por todo el territorio nacional, especialmente en supermercados, bloques logísticos y servicios de preparación de pedidos, con incorporación prevista principalmente entre los meses de junio y septiembre.

Contratos temporales y fijo discontinuo

Las ofertas incluyen tanto contratos temporales como la modalidad de fijo discontinuo, una fórmula habitual en la empresa que permite trabajar cada temporada con mayor estabilidad laboral a largo plazo.

En el caso de jornada completa (40 horas semanales), la retribución base parte de aproximadamente 1.734 euros brutos mensuales, distribuidos en turnos de cinco días a la semana. Según la progresión interna del modelo laboral de la compañía, este salario puede alcanzar hasta los 2.346 euros mensuales con el paso del tiempo y la acumulación de antigüedad.

Para jornadas reducidas, la empresa también ofrece diferentes opciones:

20 horas semanales : entre 867 y 1.173 euros brutos mensuales

: entre 867 y 1.173 euros brutos mensuales 15 horas semanales: entre 650 y 879 euros brutos mensuales

Estas condiciones varían en función del tipo de contrato y la disponibilidad del centro de trabajo.

Sin experiencia previa y con formación incluida

Uno de los aspectos destacados de esta campaña de contratación es que no se exige experiencia previa en el sector. Mercadona asume la formación inicial de los nuevos empleados, que se incorporan a puestos polivalentes dentro de las tiendas o centros logísticos.

Las tareas pueden abarcar distintas secciones como caja, reposición, carnicería, pescadería, frutería, horno o la zona de comida preparada, en función de las necesidades del establecimiento.

Vacantes en toda España

Las ofertas se distribuyen por prácticamente todas las Comunidades Autónomas, con especial volumen en áreas urbanas y zonas costeras, donde el incremento de clientes durante el verano es mayor.

También se han publicado vacantes en centros logísticos situados en puntos estratégicos del país, destinados a reforzar el suministro de productos durante la campaña estival.

Proceso de inscripción digital

El proceso de candidatura se realiza a través del portal de empleo de la compañía, donde cada persona puede crear un perfil único, adjuntar su currículum y seleccionar preferencias de jornada, ubicación o tipo de puesto. Este sistema permite a la empresa gestionar de forma centralizada los perfiles y contactar con candidatos que encajen con las necesidades de cada vacante.

Refuerzo habitual en temporada alta

La contratación de personal para el verano forma parte de la estrategia habitual de la cadena para adaptarse al aumento de la demanda en los meses estivales, especialmente en zonas turísticas y grandes ciudades.

Con esta nueva campaña, la empresa busca garantizar el refuerzo de plantilla necesario para mantener el ritmo de atención al cliente y la operativa logística durante el periodo de mayor consumo del año.