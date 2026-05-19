GXO, reconocida por 'Forbes' como una de las mejores empresas donde trabajar en España en 2026

GXO Logistics, dedicada en exclusiva a contratos logísticos, ha sido reconocida por Forbes como una de las 'Mejores Empresas para Trabajar' en España en 2026. Este reconocimiento, que la empresa ya ha recibido en seis ocasiones, reafirma el compromiso continuo de la compañía con el desarrollo profesional, el bienestar y la inclusión de sus empleados, según destacó la compañía.

Cada año, la revista Forbes publica su lista Best Place to Work con las 100 mejores empresas para trabajar en España, destacando a aquellas organizaciones que impulsan las mejores prácticas en materia de desarrollo interno, liderazgo, conciliación y compromiso con sus trabajadores. La clasificación se elabora a partir de un estudio independiente realizado por Sigma Dos, firma líder en investigación de mercado y opinión pública, basado en encuestas a empleados de miles de compañías en España.

"Recibir este reconocimiento por parte de Forbes es un orgullo enorme y refleja el compromiso diario de todo nuestro equipo por construir un entorno de trabajo inclusivo, innovador y centrado en las personas", ha señalado Sara Resa, directora de Recursos Humanos de GXO Iberia. "En GXO creemos firmemente que el talento es el motor de nuestra compañía y seguiremos apostando por iniciativas que impulsen el crecimiento profesional, la formación continua y el bienestar de nuestros empleados".

Una visión a largo plazo

GXO señaló que se ha consolidado como uno de los principales empleadores del sector logístico en España gracias a una estrategia centrada en la promoción interna, la formación continua y el desarrollo de carreras a largo plazo. La compañía cuenta con programas como Grow at GXO, diseñado para apoyar a los empleados que aspiran a crecer y asumir puestos de mayor responsabilidad dentro de la organización.

Además, GXO impulsa el desarrollo del talento a través de iniciativas específicas como su Graduate Program, un programa de primer empleo dirigido a jóvenes titulados con un itinerario de formación de dos años y rotación por distintas áreas de negocio, así como el programa Futuros Líderes, enfocado en desarrollar el liderazgo y las competencias estratégicas de jóvenes profesionales. Como parte de su compromiso con la diversidad y la inclusión, GXO también ha puesto en marcha un liderazgo femenino dentro de la compañía.

La compañía continúa reforzando la capacitación de sus equipos a través de GXO University, su plataforma interna de formación online, que ofrece cursos y certificaciones en liderazgo, innovación, digitalización y gestión de proyectos. Asimismo, GXO está incorporando nuevas herramientas digitales e iniciativas de formación tecnológica para acompañar la evolución del sector logístico y facilitar que los empleados vean la tecnología y la inteligencia artificial como una oportunidad de crecimiento profesional.

Con más de 50 centros logísticos en España y Portugal y alrededor de 8.500 empleados en la península, GXO destacó que desempeña un papel relevante como empleador de referencia en el sector logístico. La compañía continúa reforzando su posición mediante inversiones en automatización, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas avanzadas que permiten crear operaciones más eficientes, sostenibles y seguras para sus empleados y clientes.