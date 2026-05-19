Merlin supera a Colonial en reputación algorítmica ante las principales IA, según RepIndex.AI

La plataforma de inteligencia reputacional RepIndex.AI ha detectado una creciente divergencia reputacional entre Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial en el ecosistema de las principales inteligencias artificiales globales, consolidándose Merlin como la inmobiliaria española mejor posicionada ante modelos como ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Perplexity y Qwen.

Según el análisis elaborado por RepIndex.AI, entre el 23 de enero y el 17 de mayo de 2026 en serie desde el inicio del año, Merlin alcanza una puntuación media de 63,1 puntos en el índice RIX (Reputation Index), frente a los 61,3 de Colonial, una diferencia que la plataforma considera "estructuralmente creciente" durante las últimas semanas del período analizado.

El informe atribuye el liderazgo de Merlin principalmente a una mayor fortaleza narrativa y a un mejor "empuje mediático algorítmico", impulsado por la elevada visibilidad obtenida en torno a centros de datos, logística avanzada y operaciones corporativas vinculadas a infraestructuras digitales.

RepIndex.AI destaca además que cinco de las seis inteligencias artificiales monitorizadas identifican a Merlin como una de las compañías inmobiliarias españolas con mayor "momentum reputacional" del arranque de 2026, especialmente tras las noticias relacionadas con ampliaciones de capital, alianzas energéticas y expansión en data centers.

Entre las referencias más repetidas por las IA aparecen informaciones publicadas en medios nacionales y económicos españoles, así como económicos internacionales; además de informes de analistas de referencia.

En paralelo, Colonial mantiene una reputación considerada estable y con muy baja exposición a controversias, pero continúa mostrando debilidad en el indicador SIM (Source Integrity Metric), que mide la autoridad y calidad de las fuentes utilizadas por las IA para construir su percepción reputacional.

"Las compañías ya no compiten únicamente por notoriedad mediática o percepción pública tradicional. Empiezan a competir también por dominar las narrativas, señales y fuentes que utilizan las inteligencias artificiales para interpretar la realidad corporativa", explica Carlota Turci, COO de RepIndex.AI. Y añade: "En el caso del inmobiliario del Ibex 35, estamos viendo cómo Merlin ha conseguido construir un relato más asociado a crecimiento, digitalización e infraestructuras de futuro, mientras Colonial mantiene una percepción más estable y defensiva".

Según RepIndex.AI, la evolución observada en ambas compañías refleja un fenómeno creciente en el Ibex 35: las empresas empiezan a competir no solo por posicionamiento mediático tradicional, sino también por dominar las narrativas, datos y señales que consumen los sistemas de inteligencia artificial generativa.

La plataforma sostiene que el sector inmobiliario se está convirtiendo en uno de los entornos donde más rápidamente está aumentando la distancia entre "reputación humana" y "reputación algorítmica", especialmente en ámbitos ligados a vivienda, sostenibilidad e inversión internacional.

RepIndex.AI se define como la primera plataforma nativa de IA especializada en medir y analizar en tiempo real la reputación algorítmica de las compañías del Ibex 35 mediante el análisis cruzado de las principales inteligencias artificiales globales.