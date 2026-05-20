Iberdrola conmemora 125 años de fidelidad a sus raíces y compromiso social

Iberdrola ha conmemorado en Bilbao sus 125 años de historia en un acto de homenaje a las personas e instituciones que han contribuido a la historia centenaria de la compañía. Durante la celebración, que ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, se ha presentado un libro conmemorativo que recorre el pasado, el presente y las perspectivas de futuro de Iberdrola en la llamada "era de la electricidad", tal y como la denomina la Agencia Internacional de la Energía.

El libro se estructura en tres grandes bloques. El primero repasa la historia de Iberdrola desde sus orígenes, en Bilbao, en 1901. El segundo se centra en la profunda transformación de la compañía en los últimos 25 años en los que, gracias a las inversiones en redes, renovables y almacenamiento energético y la apuesta por la expansión internacional, Iberdrola se ha convertido en la mayor eléctrica de Europa y una de las dos más grandes del mundo por capitalización. Finalmente, la tercera parte proyecta el futuro del sector eléctrico y el papel de Iberdrola en una etapa caracterizada por la electrificación de la economía.

En su intervención, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Galán, ha subrayado que esta publicación es, ante todo, un reconocimiento a quienes han hecho posible la trayectoria de crecimiento y servicio a la sociedad de Iberdrola. "La Iberdrola de hoy es el resultado de una suma de esfuerzos, un proyecto integrador que ha ido creciendo sin perder nunca sus raíces vascas", ha asegurado Galán.

La diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, ha destacado que "solo una sociedad que cuida a sus empresas, las acompaña y crea las condiciones para que florezcan, puede aspirar a algo tan extraordinario como tener campeones mundiales: empresas que lideran sectores estratégicos a escala global y que tiran de una cadena de valor de pymes, startups y talento". "Iberdrola es el mejor ejemplo de ello. Una empresa de aquí, con su historia y su apuesta de futuro anclados en este territorio", ha añadido.

Por su parte, el lehendakari ha resaltado que "Iberdrola es hija de la primera industrialización vasca. Y es, 125 años después, una pieza clave para acometer el renacer industrial y tecnológico vasco y europeo". "Coincidimos en la apuesta por un marco regulatorio estatal que incentive la inversión en redes eléctricas, y aproveche las herramientas económicas y fiscales que ofrece la UE. Nos jugamos el presente y el futuro de nuestro empleo y actividad industriales, y la posibilidad de que lleguen nuevos proyectos al País Vasco", ha concluido Imanol Pradales.

Al acto han asistido otras autoridades, como la diputada general de Vizcaya, Elixabete Etxanobe, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, así como miembros del Consejo de Administración y el equipo directivo de Iberdrola y representantes de los empleados, jubilados, proveedores, accionistas y otras organizaciones estrechamente vinculadas a la historia de Iberdrola. El evento ha contado con actuaciones de la Sociedad Coral de Bilbao y la Orquesta Sinfónica de Bilbao y ha sido presentado por Anne Igartiburu.

Celebración con un festival

La conmemoración de los 125 años de historia de Iberdrola se extenderá también al conjunto de la sociedad en una gran celebración que consistirá en un festival de música con artistas de prestigio nacional e internacional abierto al público, seguido de un espectáculo de luces visible desde gran parte de la ciudad.

Estos actos se enmarcan en el extenso programa que la compañía está desplegando por toda España para celebrar sus 125 años. Bajo el lema 125 años luz, la agenda incluye exposiciones de tecnología y arte, festivales de música, eventos sociales e iluminaciones de edificios singulares y monumentos para celebrar con el público en general una trayectoria marcada por el compromiso con las personas y su contribución al progreso a través de la electrificación.