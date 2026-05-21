Grupo Albia avanza hacia una mayor inclusión mejorando la accesibilidad de sus centros funerarios

En el marco del Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad, Grupo Albia ha reafirmado su compromiso con la inclusión social, destacando avances recientes en sus instalaciones para garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, auditivas o visuales, puedan disfrutar de un acceso libre, cómodo y autónomo.

La compañía se ha convertido en la primera funeraria en incorporar en sus centros tecnologías de adaptación innovadoras, como señalización específica, códigos Navilens, bucles magnéticos, guías podotáctiles y plano háptico. Estas mejoras no solo avanzan hacia un modelo de espacios accesibles, sino que permiten a las personas con discapacidad física, visual o auditiva moverse con mayor autonomía dentro de los centros. Las iniciativas se inscriben dentro de un ambicioso plan para hacer todas las instalaciones de Grupo Albia más inclusivas y sostenibles, fortaleciendo, así, su compromiso con el bienestar de todas las familias.

La compañía impulsa la accesibilidad de sus centros a través de su colaboración con ILUNION, empresa referente en diseño universal y adaptación de espacios, lo que asegura que todas las soluciones implementadas cumplen con los más altos estándares de accesibilidad y respeto por la diversidad. Además, esta alianza sigue los criterios DALCO de accesibilidad universal, que facilitan la deambulación, aprehensión, localización y comunicación, mejorando la calidad de vida de las personas y favoreciendo su integración social.

Carlos Gallego, director de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing de Grupo Albia, ha explicado: "En Grupo Albia, nos esforzamos por garantizar que nuestros tanatorios sean espacios accesibles, sostenibles y respetuosos, especialmente en momentos tan delicados como los que viven nuestros visitantes. Queremos asegurar que todos, sin importar sus capacidades, puedan atravesar el proceso de despedida con la mayor tranquilidad y dignidad".

Grupo Albia indicó que está creando espacios funerarios pensados para facilitar la movilidad y la participación de todas las personas en los momentos de despedida. Entre las mejoras implementadas se incluyen los códigos Navilens, que permiten a quienes tienen discapacidad visual acceder a información clave a través de sus dispositivos móviles, y la señalética adaptada, que incluye contrastes visuales, braille y autorrelieve, para facilitar la orientación de personas con discapacidad visual. Además, se ha incorporado un plano háptico de orientación táctil que proporciona una guía detallada de la distribución de los espacios en casos de ceguera o baja visión.

También se han instalado líneas de botones en relieve, conocidas como rosetas de toma de decisiones, que facilitan la orientación a quienes padecen ceguera. Estas medidas se complementan con bucles magnéticos en áreas como la recepción, capillas y salas de asesoramiento, mejorando la comunicación para personas con audífonos o implantes cocleares.

El Tanatorio Crematorio de Torrejón de Ardoz ha sido pionero en la implementación de medidas que garantizan un acceso autónomo y sin barreras. Por su parte, el Albia Tanatorio Crematorio Tenerife Norte, la última incorporación a la red de centros de Grupo Albia, ha sido diseñado para ser completamente accesible. Además, la compañía está implementando mejoras de accesibilidad en el Albia Tanatorio Crematorio Burgos y está estudiando nuevos proyectos para extender estas adaptaciones a otros centros del grupo.

Además de las mejoras físicas en sus instalaciones, Grupo Albia ha dado un paso importante en el ámbito digital. Su página web ha obtenido el certificado DInclusive, lo que garantiza que su portal sea accesible y comprensible para todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades visuales o auditivas.