Las compañías del grupo ACS, Turner y FlatironDragados, reconocidas en los rankings ENR

Las compañías del grupo ACS, Turner y FlatironDragados han sido reconocidas entre las empresas líderes del sector en los últimos rankings de Engineering News-Record. Turner volvió a ocupar el primer puesto en la lista ENR Top 400 Contractors, lo que supone su sexto año consecutivo en lo más alto.

Turner también ocupó el primer puesto en ingresos por construcción y fabricación a nivel nacional y mejoró significativamente su posición entre los contratistas que operan a nivel internacional como resultado de su expansión en los mercados globales. La empresa también mejoró su clasificación en el sector de las telecomunicaciones, lo que refleja un crecimiento continuo en la construcción de tecnología avanzada y centros de datos.

FlatironDragados ocupó el primer puesto en ingresos por transporte y obra pesada nacional y fue incluida entre las 25 principales empresas constructoras de la lista ENR Top 400. Esta es la primera clasificación de ENR para FlatironDragados como empresa totalmente integrada y demuestra el valor de combinar estratégicamente la experiencia, las capacidades y el alcance geográfico complementarios en toda Norteamérica.

Juan Santamaría, CEO del grupo ACS, afirmó: "La alineación entre las empresas del grupo ACS está creando oportunidades de colaboración con Turner y FlatironDragados trabajando conjuntamente en grandes proyectos que integran la experiencia en edificación, obra civil, transporte e infraestructuras para ofrecer un mayor valor a los clientes".

"Estas clasificaciones reflejan una ejecución disciplinada, excelencia técnica, innovación y sólidas alianzas, así como la dedicación de los equipos que llevan a cabo proyectos complejos en sectores que están dando forma a las comunidades y las economías de todo el mundo".