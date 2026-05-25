Terremoto en el sector del delivery: dos de las grandes empresas de reparto a domicilio podrían terminar fusionándose mediante una adquisición. Así se desprende de la información publicada por Financial Times, que adelantó que Uber Technologies ha lanzado una oferta pública de adquisición para comprar la compañía Delivery Hero, propietaria de Glovo.

De este modo, el pasado fin de semana, Delivery Hero confirmaba en un comunicado que Uber Technologies se había puesto en contacto con la empresa con una propuesta indicativa de 33 euros por acción, en el marco de una posible oferta pública de adquisición dirigida a todos los accionistas, lo que supondría una valoración de unos 10.000 millones de euros.

Valoración milmillonaria

Lo cierto es que la valoración de Uber se sitúa ligeramente por debajo del precio de cierre del pasado viernes, cuando las acciones terminaron en 33,59 euros. Ante esta diferencia, la empresa alemana ha señalado que "ha seguido centrada en la ejecución de su proceso de revisión estratégica", sin aportar más detalles sobre la propuesta.

De esta forma, según informó Financial Times, el Consejo de Administración de Uber se habría reunido para estudiar una posible mejora de la oferta inicial. Además, cabe destacar que, de acuerdo con la información publicada por este medio, otras compañías del sector, como DoorDash, también habrían mostrado interés en movimientos sobre Delivery Hero. En este contexto, algunos accionistas han señalado su expectativa de que el precio final de una eventual OPA supere los 40 euros por acción, lo que supondría una valoración cercana a los 13.000 millones de euros y una prima aproximada del 19% respecto al cierre previo.

De hecho, lo cierto es que Uber ha reforzado progresivamente su posición en la compañía alemana. Hace una semana, Delivery Hero confirmó que la empresa estadounidense había elevado su participación hasta el 19,5% del capital, con opciones adicionales que podrían permitirle alcanzar el 25,1%. En abril, Uber ya había incrementado su exposición al grupo de reparto al adquirir a Prosus un paquete equivalente al 4,5% del capital.

Con todo, este movimiento se produce en un entorno de reorganización del sector europeo del delivery. En agosto de 2025, la Comisión Europea aprobó con condiciones la compra de Just Eat por parte de Naspers, tras compromisos para reducir su exposición en Delivery Hero a través de su brazo inversor Prosus. Estos ajustes accionariales han contribuido a reconfigurar el mapa competitivo del reparto a domicilio en Europa, en el que Delivery Hero mantiene una posición central.

Por otra parte, Financial Times también destaca que "la participación actual de Uber representa un obstáculo para cualquier otra oferta, otorgándole influencia sobre los aumentos de capital, las adquisiciones y los cambios en los documentos estatutarios de la empresa". En este sentido, el medio informa de que, si bien es cierto que Uber había señalado que no tenía intención de adquirir más del 30% de los derechos de voto de Delivery Hero, dejando abierta la posibilidad de aumentar su participación, una participación de ese tamaño le obligaría, según la normativa alemana, a lanzar una oferta pública de adquisición.

Subida en bolsa

Con todo, las acciones de Delivery Hero han registrado una fuerte subida en la Bolsa de Fráncfort tras las informaciones que apuntan a un posible movimiento corporativo por parte de Uber Technologies. Así, el mercado ha reaccionado al interés de la compañía estadounidense en lanzar una oferta pública de adquisición, lo que ha impulsado la cotización de la empresa alemana en la apertura de la sesión.

Concretamente, en los primeros compases de la jornada, los títulos de Delivery Hero han llegado a revalorizarse un 12,35%, hasta alcanzar los 37,74 euros por acción, situándose entre los valores más alcistas del mercado alemán. En consecuencia, en lo que va de año, la compañía ha acumulado una revalorización superior al 60%, en un contexto marcado por el aumento del interés estratégico sobre el sector del reparto a domicilio.