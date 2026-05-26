Cierra la fábrica del icónico jabón Lagarto en Zaragoza:

Después de varios años, en los que se ha visto obligada a ajustar sus costes, una de las marcas españolas más conocidas cierra una de sus fábricas más icónicas. Concretamente, según informó el Heraldo y detalló también El Periódico de Aragón, la clásica marca de jabones Lagarto habría decidido echar el cierre en su planta de Zaragoza.

De acuerdo con estos medios, la decisión vendría motivada por motivos estratégicos, con el fin de concentrar la producción en la planta de Illescas (Toledo). De hecho, la prensa local informa de que, en la actualidad, la compañía ya concentraba la mayor parte de la actividad, así como su sede social, en la fábrica toledana.

Con todo, se espera que el cierre de la fábrica de Zaragoza afecte a unos 40 trabajadores. Precisamente, ante esta decisión la empresa ya habría abierto el proceso de movilidad geográfica que se establece en el Estatuto de los Trabajadores para este tipo de casos. De este modo, según informan medios locales, la empresa tendría previsto ejecutar este traslado en el segundo trimestre del año.

Así las cosas, la prensa local recuerda cómo, gracias al apoyo del fondo luxemburgués Tertius Capital, Euroquímica logró superar hace dos años y medio un concurso de acreedores iniciado en 2022. No obstante, pese a esta operación, en el año 2024 Euroquímica tuvo que aplicar un ERE para reducir su plantilla.

Una marca centenaria

Lo cierto es que la marca de jabones Lagarto es la firma más conocida de la compañía Euroquímica. De hecho, según detalla la empresa, los primeros jabones Lagarto fueron producidos en el año 1914 y, posteriormente, en el año 1971, se abrió la fábrica de Zaragoza. No obstante, el gran salto de la marca se produjo a partir de 1992, cuando Francisco Moreno, emprendedor que inició un negocio de producción de lejías en el pueblo de Illescas (Toledo), incorporó la marca a Euroquímica, compañía fundada previamente en 1974.

Al respecto, la empresa explica que "las operaciones de Euroquímica marchaban bien pero la operación suponía un salto muy importante de tamaño". Por ello, "aun a riesgo de la estabilidad financiera de Euroquímica, Francisco Moreno apostó por adquirir una marca que era, tanto para él como para muchos de los españoles, un referente en la limpieza en España".

Con todo, la compañía asegura que "Euroquímica ha hecho crecer la marca Lagarto, de forma que hoy ofrece a los consumidores una completa gama de soluciones de limpieza". Al respecto, incide en que "desde el jabón tradicional hasta el suavizante líquido, pasando por detergentes en polvo atomizados o pastillas para lavavajillas; Lagarto es una de las pocas marcas con una gama de productos transversal que está totalmente comprometida con el binomio calidad-precio".

Así las cosas, tal y como subraya la compañía, "durante los siguientes años, la familia Moreno Martín fue consolidando su vínculo con Lagarto y adquirió también el centro de producción de Zaragoza, invirtiendo en las fábricas y departamentos de innovación y calidad para completar la estrategia de crecimiento que Francisco Moreno había planeado para su compañía".

En este sentido, El Periódico de Aragón recuerda que la planta de Zaragoza que ahora cierra comenzó a funcionar en el año 1971, suponiendo el centro neurálgico de la actividad de la empresa durante décadas.