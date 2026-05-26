Ferrari estrena su coche eléctrico y se hunde en bolsa

El mercado ha demostrado nuevamente que, en muchas ocasiones, los deseos políticos y los proyectos de las empresas no tienen por qué coincidir con la demanda del mercado. Así, en el sector del automóvil, es especialmente evidente que la implantación de los vehículos eléctricos no está siguiendo el ritmo marcado por el poder político.

De hecho, la demanda de vehículos eléctricos está destinada también a ciertos tipos de automóviles en concreto. De este modo, se hace difícil pensar, al menos por el momento, que triunfe un segmento de vehículos eléctricos de carácter deportivo. Precisamente por este motivo, este martes las acciones de Ferrari han registrado una notable caída tras presentar su nuevo automóvil eléctrico.

Caída en bolsa

Las acciones de Ferrari han registrado este martes una caída superior al 6% en la Bolsa de Milán tras la presentación oficial del Ferrari Luce, su nuevo modelo 100% eléctrico. Los títulos han llegado a situarse en 291,35 euros, en una sesión marcada por el impacto del anuncio del nuevo vehículo en el mercado. Así las cosas, al cierre de la sesión, la acciones de la popular marca de automóviles italiana registraba una caída que se situaba en el entorno del 5%, con un precio de los título de 330 euros.

Concretamente, este descenso se ha producido en el arranque de la sesión bursátil, coincidiendo con la difusión de las características del Ferrari Luce. El nuevo modelo supone la entrada del fabricante italiano en una nueva fase de electrificación de su gama, con un vehículo de cinco plazas y alta potencia.

Al respecto, el consejero delegado de Ferrari, Benedetto Vigna, ha señalado durante la presentación que el objetivo del proyecto ha sido combinar rendimiento y confort. "Hemos creado un automóvil que combina emociones únicas al volante con un rendimiento extraordinario, placer de conducción y confort para los seguidores de Ferrari de hoy y de mañana", ha afirmado. Sin embargo, el mercado ha reaccionado con ventas en los primeros compases de la negociación, lo que ha situado el valor de la compañía en niveles inferiores a los registrados en sesiones anteriores.

Un modelo 100% eléctrico

El Ferrari Luce incorpora un sistema de propulsión formado por cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda, que en conjunto alcanzan una potencia de 1.050 CV. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h. La batería tiene una capacidad de 122 kWh y una arquitectura de 800 voltios, con una autonomía anunciada de hasta 530 kilómetros en condiciones de carga completa.

El conjunto mecánico se completa con un par motor de hasta 7.750 Nm en las ruedas. Según la compañía, los motores delanteros pueden alcanzar hasta 30.000 revoluciones por minuto, mientras que la gestión electrónica del vehículo actualiza los parámetros de funcionamiento hasta 200 veces por segundo mediante una unidad de control central.

Ferrari

La compañía explica que el modelo incorpora un sistema de control que interconecta los distintos elementos del vehículo para optimizar la dinámica de conducción. La marca destaca la gestión simultánea de los ejes lateral, longitudinal y vertical.

Entre las innovaciones técnicas se incluye un subchasis independiente con montaje elástico, utilizado por primera vez en un modelo de la firma, con el objetivo de reducir vibraciones no deseadas. El sistema de sonido del vehículo también ha sido desarrollado a partir de la captación de frecuencias mecánicas mediante un acelerómetro situado en el eje trasero, que posteriormente son procesadas y amplificadas.

Por otra parte, en el apartado de diseño, el Ferrari Luce presenta una configuración aerodinámica con el habitáculo integrado en la carrocería y puertas con bisagras traseras. El parabrisas se integra en el capó, mientras que las líneas exteriores han sido diseñadas para optimizar la eficiencia aerodinámica.

El interior dispone de cinco plazas y una interfaz de conducción unificada entre volante y cuadro de instrumentos. Según la compañía, el diseño incorpora referencias a modelos históricos de la marca italiana.

Ferrari

Con todo, Ferrari ha señalado que la producción del modelo ha permitido una reducción del 70% en las emisiones de CO2 mediante el uso de aleaciones de aluminio secundarias. El vehículo no genera emisiones durante su funcionamiento al tratarse de un modelo eléctrico. La compañía enmarca estos avances dentro de su estrategia de transición tecnológica hacia la electrificación progresiva de su gama de vehículos.