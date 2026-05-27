Naturgy cae más de un 4% en Bolsa tras la salida de CVC de su capital y se acerca al precio de venta

Las acciones de Naturgy se dejaban más de un 4% en la apertura del mercado de este miércoles después de que CVC haya vendido su participación del 13,8% por 3.821,4 millones de euros mediante una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados.

En concreto, los títulos de la energética perdían un 4,41% en torno a las 9:30 horas, hasta los 28,62 euros, muy cerca del precio al que CVC ha vendido sus acciones en la colocación (28,55 euros).

Según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Goldman Sachs Bank Europe, que ha actuado como agente colocador, ha vendido las acciones de CVC en Naturgy a un precio de 28,55 euros por título, con un descuento del 4,6% respecto al precio al que cerraron ayer las acciones de la energética (29,94 euros).

La operación se ha realizado por cuenta de Rioja Acquisition -vehículo a través del que CVC controlaba su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país-, mediante un proceso de colocación acelerada de un paquete de 107,47 millones de acciones de Naturgy, representativas del 11,08% del capital social de la compañía, a razón de 28,55 euros por acción.

Por la venta de este paquete accionarial, CVC recibirá ingresos brutos de casi 3.068,3 millones de euros.

Además de la venta del 11,08% de las acciones, CVC ha liquidado determinadas operaciones con derivados preexistentes con Goldman Sachs Bank Europe SE, en calidad de contraparte de cobertura (hedge counterparty), representativas del 2,72% del capital social de Naturgy, por 753,18 millones de euros.

Esta operación sobre acciones se liquida de forma simultánea a la colocación, con lo que, tras la finalización de ambas operaciones, CVC ha vendido su paquete completo del 13,8% del capital de Naturgy.

Salida tras BlackRock/GIP

CVC sigue así los pasos de BlackRock/GIP, que en marzo culminó también su marcha del capital de Naturgy con la venta del 11,4% que le restaba, en una desinversión que inició ya en diciembre al desprenderse de un 7,1%.

En 2018, el fondo de inversión, de la mano de Alba, entró en el capital de la entonces Gas Natural Fenosa con la compra a Repsol de un 20% del capital por un importe de unos 3.916 millones de euros, a un precio de 19 euros por acción.

De hecho, en diciembre, CVC y el vehículo inversor de la familia Alba ya rompieron el pacto parasocial que mantenían en la participación en Naturgy, allanando así el camino a una posible salida del capital de la energética.

Con estos movimientos, el accionariado de Naturgy cuenta con CriteriaCaixa como primer accionista, después de que con la salida de BlackRock/GIP en marzo aprovechara para fortalecer su posición adquiriendo un 2,5% y elevando su participación al 28,5%. Por detrás del brazo inversor controlado por La Caixa se sitúan el fondo australiano IFM, con el 15,5%; Alba, que posee un 5%, y la argelina Sonatrach (4,1%).