The Core consolida su presencia en la industria audiovisual con una nominación a los Premios Fugaz 2026

The Core School, escuela de audiovisuales perteneciente a la red de educación superior de Planeta Formación y Universidades, ha sido nominada en la categoría de Mejor Cortometraje de Escuela en la décima edición de los Premios Fugaz gracias a "Orfeus", una producción desarrollada en el entorno académico y creativo de la institución.

Considerados los principales galardones dedicados al cortometraje español, los Premios Fugaz celebran este año su décimo aniversario consolidando su posición como uno de los grandes espacios de reconocimiento de la industria audiovisual nacional. La edición de 2026 ha reunido más de 600 obras y ha contado con la participación de más de 1.800 profesionales del sector en el proceso de selección de candidaturas.

"Orfeus" competirá en la categoría de Mejor Cortometraje de Escuela, incorporada el año pasado con el objetivo de reconocer el talento emergente y visibilizar el papel de las escuelas audiovisuales en el desarrollo de nuevas generaciones de cineastas. La categoría conecta directamente el ámbito formativo con los circuitos profesionales de exhibición y reconocimiento dentro del panorama cinematográfico español.

La nominación sitúa a The Core entre las instituciones formativas con presencia destacada en un certamen que, a lo largo de la última década, se ha consolidado como punto de encuentro para creadores, productoras, festivales y profesionales del sector audiovisual.

Con sede en Madrid Content City, The Core impulsa un modelo académico basado en la práctica profesional, la producción de proyectos reales y la conexión constante con la industria audiovisual. La presencia de "Orfeus" en esta edición de los Premios Fugaz refuerza la apuesta de la escuela por una formación orientada al desarrollo de propuestas con recorrido dentro del circuito audiovisual contemporáneo.

La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 22 de junio en la Sala 25 de Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid, y reunirá a destacados representantes de la industria cinematográfica española en una edición especialmente significativa para el certamen, que prevé congregar a cerca de 1.000 asistentes.