Atresmedia lidera la reputación algorítmica del IBEX Medium Cap, según Repindex.AI

Atresmedia, liderada por Javier Bardají, encabeza la reputación algorítmica del IBEX Medium Cap en lo que va de 2026, según un informe de RepIndex.AI elaborado con datos de ChatGPT entre el 1 de enero y el 24 de mayo.

El análisis sitúa a Atresmedia con un índice RIX de 60,4 puntos, por delante de CIE Automotive, con 60,1; Neinor Homes, con 59,6; Técnicas Reunidas, con 59,3; y Ence, con 59,1. En el extremo inferior aparecen Lar España, con 49,4 puntos, y Cosentino, con 44,9.

RepIndex.AI destaca que el conjunto del IBEX Medium Cap muestra una tendencia bajista en reputación algorítmica durante el periodo analizado. La media semanal del índice RIX pasa de 72,3 puntos el 12 de enero a 55,8 puntos el 11 de mayo, lo que supone una caída de 16,5 puntos.

El informe identifica una paradoja reputacional: las compañías mantienen niveles muy elevados en gestión de controversias, con la mayoría por encima de 90 puntos, pero presentan una debilidad generalizada en autoridad de fuentes. Esta métrica, denominada SIM, aparece en zona crítica para el 100% del panel analizado.

Según RepIndex.AI, esta situación indica que las empresas del IBEX Medium Cap no sufren una exposición relevante a controversias graves, pero sí una menor presencia en fuentes consideradas de máxima autoridad por los modelos de inteligencia artificial, como medios financieros, reguladores, documentos oficiales o fuentes primarias verificables.

"El dato más relevante no es solo quién lidera el ranking, sino la brecha creciente entre visibilidad corporativa y autoridad documental. Las IA premian cada vez más a las compañías capaces de sostener su relato con fuentes trazables, consistentes y de alta credibilidad", explicó Carlota Fernández, COO de RepIndex.AI.

La plataforma subraya que ninguna compañía del IBEX Medium Cap alcanza actualmente la banda de reputación 'sólida', situada por encima de los 70 puntos, y que el conjunto del índice se mueve entre percepciones 'moderadas' y 'débiles'.

RepIndex.AI se define como una plataforma nativa de inteligencia artificial especializada en medir la reputación algorítmica de las compañías españolas, es decir, cómo las principales IA interpretan, jerarquizan y proyectan su narrativa corporativa.