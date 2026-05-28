Fluidra nombra director Financiero a Juan Graham

Fluidra ha anunciado que su Consejo de Administración ha nombrado a Juan Graham nuevo director financiero (CFO). Se incorporará a la compañía y al Comité Ejecutivo de Fluidra el 1 de junio de 2026, trabajando estrechamente con Xavier Tintoré durante los próximos meses para asegurar una transición fluida y coordinada.

Xavier Tintoré dejará el cargo de CFO el 1 de agosto de 2026 y seguirá apoyando a la compañía hasta finales de año como parte de la transición, según informó la compañía, que explicó que el nombramiento es resultado de un proceso de sucesión planificado y ordenado, vinculado a la decisión de Xavier Tintoré de iniciar una nueva etapa profesional y personal tras 16 años como CFO de Fluidra.

Juan Graham, el relevo financiero

Juan Graham cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en puestos de alta dirección financiera, combinando una sólida experiencia funcional con una visión operativa y de gestión muy práctica. Trabajó cerca de dos décadas en Johnson & Johnson, donde desempeñó funciones de liderazgo en áreas como la salud del consumidor, operaciones de cadena de suministro, tesorería, fusiones y adquisiciones, y finanzas globales. Su experiencia incluye la gestión financiera de organizaciones de gran escala y complejidad, incluyendo un negocio con más de 14.000 millones de dólares de ingresos anuales.

Más recientemente, Graham ha sido CFO de compañías cotizadas en Estados Unidos, como FibroGen y Perspective Therapeutics, donde lideró las áreas de finanzas, relaciones con inversores, IT y planificación estratégica durante etapas de transformación y crecimiento.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Juan a Fluidra. Su experiencia internacional, liderazgo financiero y visión operativa serán muy valiosos a medida que seguimos ejecutando nuestra estrategia. Estoy convencido de que Juan contribuirá de forma significativa a la próxima fase de crecimiento de Fluidra", manifestó Jaime Ramírez, CEO de Fluidra.

Por su parte, Juan Graham dijo: "Es un honor y una gran satisfacción incorporarme a Fluidra en un momento tan relevante para la compañía. Estoy deseando trabajar estrechamente con Jaime, el Comité Ejecutivo y todo el equipo de Fluidra para seguir construyendo sobre las sólidas bases de la empresa y avanzar en sus prioridades estratégicas".

Tintoré deja el cargo tras 16 años en Fluidra

Por su parte, Xavier Tintoré, CFO de Fluidra, declaró: "Tras 16 años extraordinarios en Fluidra, considero que este es el momento adecuado para comenzar una nueva etapa, con más tiempo para dedicarme a proyectos personales, sin dejar de mantenerme vinculado al mundo empresarial de nuevas formas. Ha sido un privilegio contribuir al crecimiento y la transformación de Fluidra en un líder global. Estoy profundamente agradecido a los equipos y compañeros que han compartido este camino, y espero poder apoyar a Juan durante la transición. Le deseo a él y a todo el equipo de Fluidra el mayor de los éxitos".

La compañía destacó que Tintoré ha sido una figura clave en la transformación de Fluidra durante los últimos 16 años, desempeñando un papel central no solo en el liderazgo financiero, sino también en áreas como la estrategia, relaciones con inversores, integración, transformación y diversas funciones corporativas. Ha sido parte fundamental de algunos de los hitos más relevantes de la compañía, como la fusión con Zodiac, la entrada de Fluidra en el Ibex 35, la expansión internacional y múltiples adquisiciones estratégicas.

Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, afirmó: "En nombre del Consejo de Administración, quiero agradecer sinceramente a Xavier Tintoré su liderazgo, dedicación y extraordinaria contribución a lo largo de estos años. Xavier ha sido una figura clave en el desarrollo y el éxito de Fluidra. También quiero dar una cálida bienvenida a Juan Graham a la compañía en esta nueva etapa".