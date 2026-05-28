Turner acelera su crecimiento con casi un 50% más de nuevos pedidos en el 1T de 2026

Turner sigue ampliando su cartera de megaproyectos y, en lo que va de 2026, se le han adjudicado 10 proyectos cuyo valor total de construcción se prevé que supere los 1.000 millones de dólares cada uno, con lo que supera el número de proyectos de mil millones de dólares adjudicados en todo el año 2025. Este hito refleja el liderazgo de Turner en la ejecución de algunos de los proyectos más grandes y complejos del sector.

"Nuestros resultados del primer trimestre demuestran tanto el impacto de nuestro trabajo como la solidez de nuestra cultura", afirmó Peter Davoren, chairman y CEO de Turner. "Estamos ejecutando proyectos cada vez más complejos, aportando una gama amplia de servicios y capacidades a cada encargo, y lo hacemos fomentando un entorno en el que cada persona es tratada con respeto y dignidad. Ese compromiso, combinado con la experiencia y la dedicación de nuestro personal, sigue impulsando nuestro éxito".

Como parte del grupo global de empresas ACS y HOCHTIEF, Turner aporta una potente plataforma global para ejecutar programas de construcción complejos a gran escala, respaldada por una gama integrada de servicios que abarca desde la ingeniería y la gestión de la cadena de suministro hasta soluciones modulares y operaciones propias. Esta combinación de escala global y capacidad técnica posiciona a Turner para ejecutar los proyectos más grandes y complejos del sector en mercados clave.