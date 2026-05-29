Expo Foodtech reúne a 7.124 directivos y constata el papel de la tecnología en la industria alimentaria

Expo Foodtech 2026 y Pick&Pack for Food Industry han cerrado este jueves en Bilbao sus puertas después de reunir a 7.124 directivos y profesionales de la industria alimentaria, que han constatado que la automatización y la innovación tecnológica son clave para optimizar los procesos y mejorar la producción y distribución de alimentos y bebidas.

La gran feria tecnológica para el sector ha reafirmado, además, la posición de la capital vasca como epicentro internacional en el ámbito foodtech, dejando un impacto económico de más de 20 millones de euros para la ciudad.

Durante dos días, 261 firmas expositoras han mostrado sus propuestas más punteras en robótica, automatización, maquinaria de procesado y envasado, seguridad alimentaria y ciencia aplicada a la producción de alimentos. La cita de referencia en tecnología alimentaria ha recibido una delegación de Italia para conocer de primera mano su ecosistema agroalimentario, que combina el peso de una industria consolidada con una actividad creciente en innovación agrifoodtech.

Además, el congreso Food 4 Future World Summit ha reunido a 329 directivos y expertos internacionales del sector para analizar, debatir y trazar la hoja de ruta de la industria alimentaria, perfilando los principales retos y oportunidades en un contexto marcado por la inflación, la coyuntura geopolítica y los cambios en los hábitos de un consumidor comprometido con la sostenibilidad, la salud y con la contención del gasto.

Eficiencia, sostenibilidad e innovación tecnológica

La industria alimentaria europea se encuentra en un punto de inflexión, donde la eficiencia, la sostenibilidad y la innovación tecnológica son determinantes para competir y garantizar el suministro. En este sentido, el éxito del cambio cultural depende de un liderazgo presente, ágil y transparente, que combine experiencia con capacidad de decisión y fomente la diversidad generacional dentro de las organizaciones.

"El cambio es algo constante. Liderar la transformación del sector implica dejar de ser meros productores para aportar valor. Queremos mejorar la vida de los consumidores y cuidar el planeta. Esto significa escuchar al consumidor y anticiparnos a sus necesidades", dijo Susana Entero, general manager de Kellanova. En esta misma línea, el CEO de Nestlé Iberia, Jordi Llach, apuntó que "la transformación se acelera y será más efímera que en el pasado. Debemos aceptar que el sistema alimentario actual no es sostenible a nivel global y actuar con datos y tecnología como herramientas clave".

Por su parte, el CEO de Deoleo, Cristóbal Valdés, subrayó la importancia de la agilidad y la cercanía al consumidor y afirmó que "los equipos deben entender que adaptarse es esencial. No se trata solo de resultados, sino de generar confianza en las personas y en el consumidor".

El CEO de Grupo Nueva Pescanova, Jorge Escudero, añadió: "El mundo avanza a gran velocidad y los retos llegan antes de que puedas reaccionar. Para nosotros, la calidad y los orígenes son fundamentales. Desde la producción hasta el cliente final, cada paso importa, y muchas decisiones se toman desde la central, aunque siempre dejando autonomía local. Trabajamos en modo crisis de manera constante, preparados para adaptarnos a cambios de última hora. Esa independencia nos permite actuar rápido y con confianza".

En este contexto, la inteligencia artificial y la digitalización emergen como aliados estratégicos. Llach destacó que "todo es más rápido y debemos abrazar esta tecnología, midiendo en tiempo real lo que hacemos, lo que nos da la oportunidad de estar más enfocados". Por su parte, Entero indicó que "estamos experimentando con la planificación de la demanda y su aplicación en marketing y activación comercial, por ejemplo, para descubrir nuevos sabores o seleccionar influencers. La IA nos ayuda a perfilar las decisiones, pero nunca a sustituirlas".

Mientras, Valdés precisó que es clave "dar espacio a los equipos para que descubran sin miedo todo lo que se puede hacer con la IA y apoyar su formación". Como conclusión, Escudero ha subrayado que "vemos la IA como algo compatible, pero no sustituible. Nos ayuda a crecer, a ser más eficientes y a mejorar constantemente".

En cuanto a los hábitos de consumo, la disrupción llega tanto por la transformación tecnológica como por los desafíos demográficos. La general manager de Unilever España, Marta González-Mesones, subrayó que "hemos pasado de cambios de tendencia cada cinco años a cambios prácticamente en tiempo real. Invertimos en formación de equipos y flexibilidad de recetas para adaptarnos a cambios geopolíticos y satisfacer al consumidor".

Otro de los factores clave es "el envejecimiento de la población y la vuelta a la proteína del mar, que obligan a replantear formatos y soluciones para los consumidores, combinando salud, accesibilidad y conveniencia", dijo el CEO de Angulas Aguinaga, Óscar Vicente.

Por su parte, la general manager de Ferrero, Antonella Sottero, explicó que "los consumidores demandan transparencia, sostenibilidad y conveniencia. Debemos trabajar con agilidad, simplificar procesos y apostar por la innovación para avanzar constantemente". Además, el general manager de Danone, François Lacombe, expresó que la salud se ha convertido en una palanca de transformación ante el envejecimiento de la población: "La alimentación preventiva, la microbiota y el bienestar integral son ejes fundamentales para innovar y ofrecer valor real".