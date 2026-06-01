El administrador de la rescatada Tubos Reunidos paraliza el ERE y busca un socio inversor

La administración concursal de Tubos Reunidos ha trasladado al comité de empresa de la planta de Amurrio (Álava) su intención de trabajar para encontrar un socio inversor que aporte viabilidad futura a la compañía, aunque por el momento no existe ninguna oferta en firme. El objetivo es favorecer la entrada de capital en un proceso que se prolongará durante varios meses. El anuncio se ha producido en el primer encuentro mantenido entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores desde que esta asumió la gestión de la empresa, según han informado fuentes de CCOO Euskadi a las agencias de comuncación.

El ERE queda sin efecto

Uno de los principales mensajes trasladados por la administración concursal ha sido que no se aplicará el expediente de regulación de empleo (ERE) que permanecía judicializado tras la impugnación presentada por la mayoría del comité de empresa de Amurrio, integrada por los sindicatos ELA, LAB y ESK. La decisión supone que no se ejecutará la salida de cerca de 190 trabajadores prevista inicialmente en la planta alavesa en un plazo aproximado de año y medio.

El proceso de ajuste planteado por la compañía concluyó finalmente con 242 salidas voluntarias, repartidas entre las plantas de Amurrio y Trapagaran. De ellas, 189 correspondieron a Amurrio y 53 a Trapagaran, según los datos trasladados por la representación sindical. Con esta situación, la fábrica de Amurrio consolida una plantilla de 900 trabajadores, que continuará desarrollando su actividad con normalidad para atender los pedidos actualmente en cartera.

Durante la reunión, el administrador concursal también explicó que la empresa dispone de recursos económicos suficientes para afrontar el pago de las nóminas durante los próximos meses. En concreto, señaló que existen fondos en la caja de la compañía para garantizar los salarios hasta verano, siempre que se mantenga la actividad productiva y se sigan generando ingresos mediante el cumplimiento de los pedidos y contratos en vigor.

La continuidad de la producción es uno de los elementos que la administración considera necesarios para preservar la estabilidad financiera de la empresa durante esta etapa concursal. Los representantes de los trabajadores recibieron esta información en un contexto marcado por la incertidumbre generada tras la entrada de la compañía en concurso y por el futuro de una de las principales industrias del sector siderúrgico vasco.

Así las cosas, la administración concursal considera que existen posibilidades de incorporar un inversor que contribuya a garantizar la continuidad de Tubos Reunidos a medio y largo plazo. Por ello, ha avanzado que dedicará los próximos meses a desarrollar un proceso orientado a facilitar la llegada de nuevos socios interesados en participar en el proyecto empresarial.

Aunque a dí­a de hoy no hay ninguna oferta vinculante ni propuesta formal sobre la mesa, la administración mantiene la expectativa de que puedan surgir alternativas de inversión que refuercen la situación de la compañía. La búsqueda de un socio industrial o financiero se presenta como una de las principales líneas de trabajo para intentar asegurar la viabilidad futura del grupo, mientras la actividad continúa desarrollándose con normalidad en las instalaciones y la plantilla mantiene su actividad habitual.

Rescate del Gobierno

Con todo, cabe recordar que la empresa entró en concurso de acreedores el pasado mayo tras recibir 113 millones del Gobierno de Sánchez. De hecho, el rescate a Tubos Reunidos tenía como telón de fondo la trama SEPI. Como informamos en Libertad Digital, el Gobierno aprobó el rescate en 2021 mediante un préstamo de 112,8 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI, haciendo uso de fondos de la UE. En este sentido, el plazo de pago del préstamo por el cual fue rescatada la empresa vence en julio de 2028. Sin embargo, el concurso de acreedores dejaba en el aire la devolución de la ayuda.