Fluidra adquiere Datapool para liderar la digitalización y eficiencia en el sector de las piscinas

Fluidra ha anunciado la adquisición de Datapool, la plataforma de gemelo digital desarrollada por Ecotropy. Con esta operación, la compañía señaló que refuerza su apuesta estratégica por la sostenibilidad, la eficiencia operativa y la digitalización del sector.

La operación supone la evolución de una colaboración iniciada en 2024, cuando Fluidra invirtió en Ecotropy a través de Fluidra Ventures, su fondo de corporate venture capital enfocado en startups capaces de transformar el sector de la piscina y wellness mediante innovación tecnológica.

Con esta adquisición, Datapool se integra plenamente en el ecosistema digital de Fluidra para piscina comercial, consolidándose como una pieza clave en su propuesta. La plataforma incorpora capacidades de análisis avanzado, soluciones IoT y datos en tiempo real en una arquitectura abierta y escalable, en línea con la estrategia de la compañía de ofrecer soluciones conectadas y sostenibles que maximicen la eficiencia de las instalaciones acuáticas y aceleren la transición hacia modelos de gestión más inteligentes.

Datapool dota a las instalaciones acuáticas de un gemelo digital que permite gestionar las piscinas a partir de datos fiables y en tiempo real, sustituyendo modelos de gestión basados en estimaciones o supervisión manual. De este modo, la plataforma simula el funcionamiento óptimo de cada instalación y lo compara continuamente con variables como el consumo energético, el aforo, la climatología o la calidad del agua, proporcionando una visión integral para anticipar incidencias, optimizar recursos y mejorar el rendimiento operativo.

Con esta tecnología, los operadores pueden reducir entre un 10% y un 25% los costes operativos optimizando el consumo de agua y energía sin necesidad de realizar obras, monitorizar y ajustar en tiempo real parámetros clave como temperatura, calidad del agua u ocupación, automatizar la gestión mediante modelos predictivos que adaptan la climatización y el funcionamiento a la demanda real, generar informes automáticos con datos trazables para auditorías, licitaciones o subvenciones, y planificar inversiones y mejoras basadas en datos objetivos.

"Esta adquisición marca un hito en nuestra estrategia de digitalización. Datapool nos permite acelerar la transición hacia un modelo de gestión inteligente de las piscinas, mejorando la eficiencia, reduciendo el impacto ambiental y ofreciendo a nuestros clientes herramientas basadas en datos para tomar mejores decisiones", afirmó Thorsten Muck, director de Commercial Pool de Fluidra.