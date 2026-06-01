La empresa china dueña de MG abrirá en Galicia su primera fabrica de Europa

El gigante chino SAIC Motor (dueño de marcas como MG) abrirá en Galicia su primera fábrica de coches eléctricos en Europa, que se ubicará entre Ferrol y As Pontes (La Coruña). Tendrá una inversión inicial de 200 millones en su primera fase, las obras comenzarán en 2027 para estar operativa antes de que termine 2028, creará 2.300 empleos y supondrá una producción de 120.000 coches al año.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consejo, en donde ha destacado el "anuncio largamente esperado" de esta solicitud "formal" que han recibido por parte de SAIC. "Estará aquí en nuestra tierra, en Galicia", valora.

Al respecto, Rueda ha subrayado que la multinacional china ha apreciado la "amplia tradición puntera" en el sector del automóvil y componentes de la comunidad gallega. Ha destacado la "discreción" en las negociaciones previas y ha agradecido la "implicación" del Gobierno central, "especialmente en la recta final de las negociaciones".

Ha advertido de que habrá que seguir con "este trabajo concienzudo" de preparación, para ejecutar con "mucha precisión" la planta. "Ahora queda un trabajo largo", deja claro. Cree que este objetivo "tiene que ser compartido por todas las administraciones, con independencia de su color político", ha indicado.

Recientemente, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, viajaron a China, en donde mantuvieron sendas reuniones con representantes de SAIC.

El mayor proyecto internacional

En esta línea, la consejera de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ensalza que supone "el mayor proyecto internacional que llegó a Galicia en las últimas décadas" y "mayor atracción de capital extranjero en lo que va de siglo", con lo que se busca crear un hub automovilístico industrial y logístico "semejante" al de Stellantis en Vigo.

El mapa de implantación abarca tres zonas: el puerto exterior de Ferrol con fabricación de 120.000 eléctricos al año --con logística de coches y componentes--; el polígono ferrolano de Mandiá para actividades de industrias auxiliares; así como un centro industrial y logístico en As Pontes. Los 2.300 empleos se reparten en 1.000 directos por la planta de Ferrol, 1.000 indirectos y 300 en As Pontes.

La consejera ha incidido en que Ferrolterra "lleva décadas mereciendo una oportunidad así" tras años de "reconversión", y ha dicho que "toda Galicia" celebrará esta implantación.

No obstante, la consejera ha pedido "prudencia" en el marco de un proceso "muy largo" y "complejo". "Esperemos que llegue a buen puerto", ha asegurado.

Tres procedimientos paralelos

Más allá del proyecto industrial estratégico de la Xunta, Lorenzana explica que son necesarios otros dos procedimientos paralelos para que salga adelante la iniciativa. Por un lado, es necesario que el Puerto de Ferrol otorgue las concesiones portuarias a la multinacional.

Asimismo, la tercera pata pasa por que el Consejo de Ministros declare la autorización de inversión extranjera al tratarse de una empresa de fuera de la UE.

Para tal fin, la Xunta asignará un equipo especializado de la Oficina Económica de Galicia para liderar "el acompañamiento, seguimiento y coordinación" de los trámites ante los municipios de Ferrol y As Pontes, así como ante la Autoridad Portuaria y el Gobierno central. Busca cumplir el objetivo "exigente" de SAIC de estar operativa antes de final de 2028.

Sobre si se situará en terrenos de Amper en el Puerto de Ferrol, la consejera de Economía se ha limitado a indicar que se tramitarán las correspondientes concesiones, que "solo se pueden lanzar en terrenos que estén libres o con concesiones que estén en fase de salida o extinción, o en incumplimiento de algún tipo". "Son terrenos que van a estar libres en el momento en el que se otorgue la concesión", explica.

Mitigar aranceles con 'fabricación local'

De este modo, la empresa china SAIC Motor establecerá en España su fábrica europea para producir vehículos eléctricos, en detrimento de la alternativa de Hungría. El fabricante busca mitigar los efectos de los aranceles de la Unión Europea.

Cuestionada sobre si será una fabricación o solo un ensamblado de componentes en Galicia, Lorenzana ha garantizado que habrá una "fabricación local", pues "no tendría mucha escapatoria la empresa" porque "pagaría aranceles de no tener garantizada la fabricación dentro de Europa". Recuerda que el reglamento europeo, exceptuando las baterías, "exige como mínimo un 70% de fabricación local". "Parece casi imposible que SAIC pueda llegar a incumplir lo que está manifestando en esa declaración de solicitud de proyecto industrial estratégico", apostilla.

SAIC es un gigante asiático con más de 80.000 millones de euros de cifra de negocios al año, 180.000 trabajadores y con presencia en más de 170 mercados internacionales.

MG, la marca más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea, cerró 2025 con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos.